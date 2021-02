Bianchini contro la Manzanese vuole allungare la serie sì dell’Arzignano Valchiampo

CaLCIO SERIE D – Alla vigilia della diciottesima giornata di andata del campionato di Serie D, il tecnico dell’Arzignano Valchiampo, Giuseppe Bianchini, ha parlato di come la squadra arriva alla partita esterna di mercoledì pomeriggio, con inizio alle ore 14.30, al “Morigi” di Manzano.

Il primo pensiero del tecnico è una valutazione molto precisa della forza della Manzanese: “Affrontiamo un avversario che può fare affidamento su un attacco molto forte, davvero competitivo con Moras, Fyda e Gnago. Potrei fare diversi nomi di giocatori importanti, ma è tutta la squadra che risulta temibile. Stanno bene, da neopromossa stanno volando sulle ali dell’entusiasmo”.

Di contro però c’è un Arzignano Valchiampo che arriva a questa partita con una buona condizione psico-fisica, portata in dote dai recenti risultati positivi: “Noi dovremo disputare la nostra solita partita, come fatto nelle ultime prestazioni, con molta attenzione, equilibrio, sfruttando le occasioni che andremo a creare, mantenendo però sempre una grande compattezza, pronti a ribattere colpo su colpo. Stiamo bene anche noi, però dobbiamo continuare a far punti, mantenendo lo stesso atteggiamento dell’ultimo mese”.