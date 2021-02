Sono tre i candidati per la presidenza FIDAL del Veneto: Falco smentisce le voci del suo presunto ritiro!

ATLETICA ED ELEZIONI FIDAL – Oggi sui giornali locali è stata pubblicata una notizia che comunica il ritiro non solo di Christian Zovico da candidato alla presidenza della Fidal del Veneto, ma anche di Giuseppe Franco Falco. Sportvicentino l’ha sentito e il “maestro dello sport” smentisce il suo ritiro dalla corsa elettiva alla FIDAL Veneto: “Ci sono eccome – afferma Giuseppe Falco, ora delegato Coni di Vicenza – e con la mia esperienza penso di poter essere ancora molto utile allo sport e alla disciplina da cui provengo!”

In mattinata l’ufficio stampa della Federazione dell’atletica leggera (del comitato regionale del Veneto) ha diffuso un comunicato in cui illustra i candidati alle elezioni federali: per il posto di presidente vi sono Giuseppe Falco, Francesco Uguagliati e Aldo Zanetti. Ecco di seguito la nota stampa.

Comunicato stampa FIDAL Veneto

FALCO, UGUAGLIATI, ZANETTI: IN TRE PER LA PRESIDENZA DI FIDAL VENETO

Formalizzate le candidature per l’Assemblea Regionale elettiva del 13 marzo. Ventitré candidati per i 12 posti disponibili in Consiglio regionale

(3.02.2021) Giuseppe Falco, Francesco Uguagliati, Aldo Zanetti: sono tre, in rigoroso ordine alfabetico, i candidati alla presidenza del Comitato veneto della Fidal che si confronteranno nell’Assemblea Regionale Ordinaria elettiva, in programma il prossimo 13 marzo. L’ufficializzazione è giunta ieri, al termine della riunione della Commissione elettorale regionale che ha definito l’elenco completo delle candidature al Consiglio regionale: correranno in 23 per la carica di consigliere (12 i posti disponibili) e in tre (un posto disponibile) per il ruolo di Revisore dei Conti. Dalla scelta tra Falco, Uguagliati e Zanetti uscirà il successore di Christian Zovico, l’avvocato vicentino che ha guidato il Consiglio regionale nell’ultimo quadriennio olimpico. Giuseppe Falco, 71 anni, di Thiene (Vicenza), maestro dello sport, è stato per 30 anni direttore del Centro di Preparazione Olimpica e Centro Tecnico Federale di Schio, ha compiuto un lungo percorso dirigenziale collaborando con diverse federazioni sportive nazionali, è delegato Coni per la provincia di Vicenza. Francesco Uguagliati, 65 anni, di Camposampiero (Padova), insegnante di educazione fisica in quiescenza, presidente del Cus Padova, dal 2009 al 2012 è stato direttore tecnico delle squadre nazionali della Federazione (dopo essere stato Capo Settore della velocità e Responsabile Nazionale per l’attività giovanile). Aldo Zanetti, 65 anni, di Vittorio Veneto (Treviso), impiegato, presidente della Silca Ultralite Vittorio Veneto, amministratore unico di Maratona di Treviso, ha ricoperto ruoli nella Federtriathlon: vicepresidente (2000/2004), vicepresidente vicario (2009-2012), presidente del Comitato regionale (2012/2016).

Di seguito, tutti i candidati per l’Assemblea Regionale Ordinaria elettiva del 13 marzo. Presidente: Giuseppe Falco, Francesco Uguagliati, Aldo Zanetti. Consiglieri (tra parentesi la provincia di residenza): Marco Bonvento (Rovigo), Roberto Bortoloni (Padova), Edoardo Calderaro (Padova), Giuliano Corallo (Vicenza), Andrea De Lazzari (Treviso), Riccardo Garavello (Padova), Francesca Ginaldi (Treviso), Manuela Levorato (Padova), Daniela Malusa (Verona), Rosa Marchi (Padova), Alessandro Marcon (Vicenza), Dario Mutton (Padova), Marcello Palazzo (Padova), Mattia Picello (Padova), Mariagrazia Roccaro (Verona), Valentina Rocchetto (Rovigo), Gianantonio Romere (Padova), Stefano Stanzial (Verona), Mariano Tagliapietra (Verona), Oddone Tubia (Treviso), Vito Vittorio (Treviso), Giulio Zandarin (Padova), Marco Zardini (Belluno). Revisore dei conti (tra parentesi la provincia di residenza): Federico Loda (Verona), Antonio Schiro (Rovigo), Francesco Serena (Treviso).