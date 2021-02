La nuova stagione della Regolarità turistica partirà il 28 febbraio con il Colli Isolani

MOTORI – E’ già partito il conto alla rovescia verso la data del 28 febbraio, giorno in cui si svolgerà la tredicesima edizione della Regolarità dei Colli Isolani, gara per auto storiche e moderne con la tipologia “turistica”.

Ad ospitare la prima delle cinque regolarità organizzate dal Rally Club Team Isola Vicentina sarà

nuovamente l’omonima località berica nella quale da sempre risiede la sede del sodalizio presieduto

da Renzo De Tomasi, che con un incessante lavoro d’équipe si prepara ad affrontare una lunga

stagione sportiva.

Con la Regolarità dei Colli Isolani prenderà il via anche il Trofeo Tre Regioni regolarità turistica, che si

snoderà in sette manifestazioni localizzate, oltre che nel Veneto, in Lombardia e Friuli Venezia Giulia.

Il programma di gara, disponibile dal sito del R.C. Team, consente l’adesione degli equipaggi secondo le

normative disposte da ACI Sport, fino alle ore 20 di mercoledì 24 febbraio.

Tutto nella giornata di domenica 28 febbraio lo svolgimento della manifestazione con la prima fase,

quella delle verifiche pre-gara e consegna del materiale prevista nella prima mattinata nella zona del

palazzetto dello sport di Isola Vicentina.

La partenza della prima vettura è prevista da Piazza Marconi ad Isola Vicentina alle ore 11, luogo dove

la gara vedrà l’epilogo dalle 16.35. Gli equipaggi affronteranno un percorso di 162 chilometri lungo il

quale saranno 17 le prove di precisione al centesimo di secondo. A chiudere la manifestazione, le

premiazioni ospitate dal bar Happy Days, nelle vicinanze del palasport, con inizio alle 18.

Ammesse le vetture storiche costruite sino al 31 dicembre 1990 e le moderne dal primo gennaio 1991.

A vincere lo scorso anno, quando la gara si svolse a luglio, furono Fabbri e Cipriani su Volvo Amazon

tra le vetture storiche mentre tra le moderne s’imposero Viganò e Giacobino su Fiat 124 Spider.

Ulteriori informazioni e i documenti di gara sono disponibili al sito web www.rallyclubisola.it