L’hockey torna in pista mercoledì con il derby tra Sandrigo e Valdagno

HOCKEY PISTA SERIE A1 – Lodi e Forte dei Marmi nell’ultimo turno hanno preso un gap significativo rispetto alle dirette concorrenti ma nel prossimo turno, il diciassettesimo, potrebbe essere minato in quanto entrambe le due massime contendenti del titolo degli ultimi 5 anni, saranno impegnate in due trasferte davvero difficili da interpretare.

L’Amatori sarà impegnato nel big match del mercoledì in diretta TV sulle mattonelle di Trissino che a sua volta è alla ricerca del riscatto dopo il KO a Correggio. Anche la GDS Impianti sarà nel Veneto sulla pista del galvanizzato Montebello, fresco vincitore sul parquet dell’Ubroker Bassano. Fariza e compagni dovranno rimettere in pista la stessa concentrazione per aver ragione sul Forte dei Marmi, sempre più padrone del suo destino dopo l’avvio zoppicante di inizio stagione. Trasferta difficile anche per il Why Sport Valdagno, con l’incognita sulla presenza dell’assistman Piroli, che dovrà ritrovare la vittoria dopo due pareggi ed una sconfitta sul parquet del Telea Medical Sandrigo degli ex, tra cui l’allenatore Vanzo. Il Credit Agricole Sarzana, invece, si dovrà confrontare con il Lanaro Breganze per non perdere il quarto posto assoluto, ad inizio anno un risultato che in pochissimi si aspettavano. Anche il Galileo Follonica non vuole perdere il ritmo della vittoria e si scontrerà contro il terz’ultimo Monza, che però ha dimostrato già in diverse occasioni di potersela giocare sino all’ultimo minuto. L’Ubroker Bassano è atteso, nel posticipo di domenica, alla riscossa sul parquet del PalaPietri di Correggio, già teatro di due risultati clamorosi negli ultimi giorni.

Al contrario, la Bidielle ha ritrovato le percentuali sottorete che aveva trovato ad inizio stagione e vorrà ripetersi contro un Bassano che dovrà ritrovare velocemente la quadratura per non scivolare in un altro stop e quindi perdere il treno delle migliori cinque. Mercoledì, come detto, il posticipo Trissino-Lodi e sabato prossimo la 18^ giornata con il match clou tra Forte e Follonica.