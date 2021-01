L’Hockey Trissino sabato sera a Scandiano in cerca di conferme

HOCKEY PISTA SERIE A1 – Voglia di continuità di rendimento e risultati. Con questo obiettivo l’Hockey Trissino, smaltita la sbornia per l’indimenticabile successo casalingo col Forte dei Marmi, deve voltare pagina e mettersi di nuovo in viaggio, per affrontare l’impegno della terza giornata di ritorno del campionato di Serie A1 sulla pista dell’Hockey Scandiano, in programma sabato sera alle 20.45. I ragazzi di Resende attualmente sono ancora al quinto posto della classifica con 27 punti in 14 partite, frutto di 9 vittorie e 5 sconfitte. Secondo miglior attacco del campionato con 68 gol segnati, sesta difesa con 45 gol subiti. I blucelesti sono reduci dal ritorno alla vittoria nel match casalingo con il Forte dei Marmi. Finora il bilancio delle partite in trasferta parla di 4 vittorie (Bassano, Valdagno, Grosseto e Monza) e 3 sconfitte (Lodi, Forte dei Marmi, Follonica) mentre in casa sono 5 i successi (Monza, Scandiano, Breganze, Montebello e Forte dei Marmi) e 2 i ko (Sarzana e Sandrigo).

In questo momento è Garcia il capocannoniere bluceleste, con 17 reti, seguito da vicino da Malagoli con 16, Faccin con 9, Joao Pinto con 8, Scuccato con 7, Caio con 6, chiude Davide Gavioli con 5.

L’Hockey Scandiano è invece al tredicesimo posto della classifica con 5 punti in 13 partite, frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 10 sconfitte. 31 gol fatti e 65 subiti. In casa il bilancio dei match giocati parla di 1 vittoria (Breganze), 1 pareggio (Follonica) e 4 ko (Sarzana, Valdagno, Sandrigo e Correggio) mentre fuori sono arrivati 1 pareggio (Correggio) e 6 ko (Trissino, Montebello, Monza, Lodi, Bassano, Sarzana).

Cannoniere é David Ballestrero con 11 reti, seguito da Hernandez e Franchi con 7, Raffaelli con 5 e Fontanesi con 1. La sfida di andata, di fatto la prima al Pala Dante per i blucelesti, finì 2-0 per il Trissino: decisive le reti di Malagoli in avvio e di Scuccato nel finale.

La partita sarà come sempre a porte chiuse, con la Diretta Streaming su Fisrtv.it.

La foto di copertina é di Luigi Mecenero