Il Vicenza calcio femminile inizia il girone di ritorno da Brescia

CALCIO FEMMINILE SERIE B – Prosegue il cammino delle biancorosse nel campionato di Serie B.

Dopo le due convincenti prestazioni in casa, contro Roma e Riozzese Como, per il Vicenza Calcio Femminile è l’ora della trasferta, nello specifico ad Ospitaletto, dove domenica alle ore 14.30 affronterà il Brescia, per la prima giornata del girone di ritorno.

Una sfida infinita quella tra le beriche e le leonesse, che l’anno scorso si sono contese per tutto il campionato il primato del girone B di serie C mentre in questa stagione è stato proprio il Brescia il primo avversario del Vicenza, sorteggiato prima per i preliminari di Coppa Italia e poi per la prima giornata di campionato.

Le biancorosse sono chiamate a ripetere le ultime due buone prestazioni perché bilancio di quest’anno pende a favore del Brescia, con una vittoria ottenuta in Lombardia (1–0 in campo, trasformato in 3–0 dalla giustizia sportiva), e due pareggi in terra veneta, (1-1 in Coppa e 0-0 in campionato).

La partita, che si giocherà a porte chiuse, verrà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del Brescia.