Per capitan Bizzotto é l’ora dei saluti: lascia il LR Vicenza con destinazione Monopoli

CALCIO SERIE B – E’ arrivata l’ora dei saluti anche per il capitano del LR Vicenza.

La società di via Schio comunica di aver ceduto al Monopoli, a titolo definitivo, Nicola Bizzotto.

Difensore centrale, classe ’90, dal luglio 2018 ha disputato in totale 54 partite con la maglia biancorossa e segnato due reti, conquistando la promozione in Serie B con la fascia di capitano.

Il club desidera ringraziare Nicola per essere stato, in questi anni, un capitano vero dentro e fuori dal campo, dimostrando valori importanti e desidera augurargli il meglio per il suo futuro.