Le ragazze di Hockey Valdagno pareggiano all’esordio in campionato a Matera: 3-3

HOCKEY PISTA FEMMINILE – Pareggio per l’Hockey Valdagno in trasferta a Matera nel match di esordio del campionato di serie A 2021.

Le giocatrici allenate da Edy Randon nella prima parte del match hanno subito l’esuberanza delle padrone di casa subendo fino a 2 reti di svantaggio: a segno al 5’ Pamela Lapolla e al 10’ gol di Rebecca Taccardi.

Accorcia le distanza la vicentina Elisabetta Lorenzato, ma in chiusura del primo tempo Lapolla sigla la sua seconda rete ed è 3-1.

Nella ripresa funziona meglio la difesa delle vicentine e le lucane non riescono a creare problemi alla porta difesa da Sara Zarantonello. In attacco si mette in mostra la nazionale vicentina Elena Tamiozzo che sigla il 3-2 a metà del secondo tempo. Chiudono in affanno alla ricerca del pareggio le biancoazzurre valdagnesi: è Cristina Santochirico di Matera, che gioca per Valdagno ad avere l’occasione di segnare. Ed è pareggio tra le due compagini favorite per lo scudetto.

Sabato prossimo 24 gennaio 2021 primo match in casa per il Valdagno femminile al PalaLido.

Nella foto: la bomber Elena Tamiozzo in un match della nazionale azzurra

