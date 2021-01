L’atletica veneta riparte da Padova con i salti: 5.10 dell’astista Miani, 7.12 del lunghista Contotto, 1.77 nell’alto donne per Mihaescul e Pavan

ATLETICA INDOOR – L’atletica è tornata in passerella al Palaindoor di Padova: l’ultima gara, prima dello scoppio della pandemia, si era svolta il 15 febbraio 2020. Ieri, sabato 16 gennaio 2021, dopo 336 giorni, la prima manifestazione del 2021 era tutta dedicata ai salti.

Il trevigiano Matteo Miani (Assindustria Sport Padova) è ripartito con una bella vittoria nell’asta: 5.10 e primato personale eguagliato. Niccolò Contotto (Team-A Lombardia) ha vinto il lungo con 7.12, precedendo lo junior Carlo Santacà (Atl. Vicentina), atterrato a 7.02.

Nell’alto, vittoria della junior veronese Rebecca Mihalescul (Atl. Bs ’50 Metallurg. S. Marco) con 1.77, stessa misura superata anche da Rebecca Pavan (Assindustria Sport Padova). Miglior risultato di sempre per l’ancora 17enne Greta Brugnolo (Atl. Riviera del Brenta), terza con 1.74 a pari merito con la compagna di squadra Rachele Bovo.

Si è gareggiato in assoluta sicurezza con l’applicazione del protocollo anti-Covid previsto dalla Fidal per l’attività indoor. Domani, per l’intera giornata (inizio alle 9), la seconda e terza sessione di gare: si inizierà anche a correre e a lanciare il peso. I risultati.

UOMINI

Asta: 1. Matteo Miani (Assindustria Sport Padova) 5.10, 2. Daniele Peron (Ass. Atl. Nevi) 4.85, 3. Andrea Marin (Atl. Vicentina) 4.85.

Lungo: 1. Niccolò Contotto (Team-A Lombardia) 7.12, 2. Carlo Santacà (Atl. Vicentina) 7.02, 3. Leonardo Verrati (Trevisatletica) 6.96.

DONNE

Alto: 1. Rebecca Mihalescul (Atl. Bs ’50 Metallurg. S. Marco) 1.77, 2. Rebecca Pavan (Assindustria Sport Padova) 1.77, 3. Rachele Bovo (Atl. Riviera del Brenta) 1.74, 3. Greta Brugnolo (Atl. Riviera del Brenta) 1.74.

TUTTI I RISULTATI IN DETTAGLIO

In foto: Matteo Miani, Niccolò Contotto e Rebecca Mihalescul (ph. ARDELEAN)

TROVI SPORTvicentino anche sui socialnetwork: AD OGNUNO IL SUO SOCIAL