L’assessore allo sport Matteo Celebron nominato vice sindaco

Nuovi assetti per la Giunta comunale di Vicenza e nuovo incarico per l’assessore Matteo Celebron che, mantenendo le stesse deleghe tra cui lo sport, è stato nominato vicesindaco al posto di Matteo Tosetto.

“A scanso di ogni retropensiero possibile voglio sottolineare che cosa rappresenta questo atto – ha spiegato il sindaco Francesco Rucco – Non è un premio per qualcuno, nè una punizione per qualcun altro. E’ una necessità, lungamente valutata e pensata in stretta connessione con i cambiamenti cui ci costringe la pandemia.

Il primo aggiustamento riguarda il Vicesindaco, con Matteo Celebron che assumerà questo delicato compito in sostituzione di Matteo Tosetto, che continuerà ad occuparsi degli Interventi sociali, settore strategico alla luce delle nuove emergenze legate al COVID.

A Matteo Tosetto va il mio ringraziamento per il grande lavoro che ha dimostrato di saper fare in questi due anni e mezzo, ma vi è la necessità che lo stesso Tosetto si dedichi prioritariamente al sostegno alle persone fragili in questo momento di estrema difficoltà per la nostra comunità; dall’altra parte, avere al mio fianco Matteo Celebron porta con sè il ruolo di leader locale di un alleato politico strategico come la Lega”.