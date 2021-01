Tramarorossa Vicenza sabato a Monfalcone per chiudere in testa il girone di andata

BASkET MASCHILE SERIE B – Sabato 16 gennaio, alle ore 19.30, Tramarossa Vicenza sarà di scena nella palestra polifunzionale di Monfalcone per affrontare la Falconstar Monfalcone nel match valido per la settima giornata del campionato di Serie B 2020-21.

I biancorossi, al comando della classifica con cinque vittorie e una sconfitta, hanno l’opportunità di chiudere in vetta il girone d’andata in virtù di una vittoria contro il fanalino di coda. Guai però a sottovalutare i friulani, che hanno interrotto il digiuno vincendo nel recupero della sfida contro l’Unione Padova.

Vicenza sarà ancora senza Zampogna mentre rimane in dubbio la posizione di Contrino. Per il resto, Ciocca avrà a disposizione l’intero roster per cercare di tornare dal Friuli con i due punti.

Monfalcone è una squadra esperta e con un gruppo consolidato, per nulla scontata come avversaria.

I friulani segnano più di 75 punti a partita, con percentuali buone per il girone. Inoltre, sono

pericolosi a rimbalzo (quasi 40 raccolti a partita) e abili nel rubare palloni, dato in cui sono la

miglior squadra nel girone con più di 7 recuperi ad incontro. Per contro, subiscono anche più di 80

punti a partita e Vicenza dovrà sfruttare a suo vantaggio questa cosa nel pitturato, visto che

Monfalcone incassa il 55% dei tiri dentro l’arco.

Il principale riferimento offensivo dei friulani è Giulio Casagrande: guardia dotata di grande altezza

(199 centimetri), che sta segnando 17 punti a partita e raccogliendo 6 rimbalzi ad incontro,

risultando per distacco il miglior giocatore della Falconstar. Il nutritissimo reparto esterni conta

anche delle guardie Murabito e Andrea Schina e dei play Luca Bonetta, Matteo Schina e Luigi

Cautiero. In centro, il titolare nel pitturato è Devil Medizza, supportato da Simone Macaro,

Gianmarco Gobbato e Marko Milisavljevic. Il coach è Matteo Praticò, subentrato in panchina lo

scorso 29 dicembre.

Il match sarà, come di consueto, in diretta su LNP Pass.

La foto di copertina é di Riccardo Dalle Rive