Simone Guerra dopo due stagioni nel LR Vicenza torna alla Feralpisalò

CALCIO SERIE B – Il primo movimento di mercato del LR Vicenza é una… partenza.

Si tratta di Simone Guerra, l’attaccante classe 1989, ceduto alla Feralpisalò a titolo definitivo.

La società del Garda era la stessa da cui il giocatore era arrivato nel gennaio 2019: con la maglia biancorossa ha collezionato in totale 61 presenze, siglando 14 reti e dando un forte contributo alla promozione in Serie B ottenuta la scorsa stagione, con 6 gol in 25 partite.

La società augura a Simone il meglio per il prosieguo della sua carriera.