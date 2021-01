Il Why Sport Valdagno si conferma in testa aspettando sabato il Tierre Chimica Montebello

HOCKEY PISTA – A rallentare il passo è il Trissino che cade a Follonica, ma le prime quattro non falliscono l’appuntamento con i tre punti mantenendo le loro posizioni.

Il Lodi rimonta l’iniziale svantaggio di 2-0 e si conferma seconda forza con le doppiette di Illuzzi, Compagno e Mendez. Il Valdagno rimane al primo posto con un punto di vantaggio, vincendo nel testa-coda per 4-2 (doppietta Centeno). Rimane ancora al terzo posto il Credit Agricole Sarzana grazie al 4-3 maturato nella pista del TeamServiceCar Monza (tripletta di Galbas) mentre la GDS Impianti Forte dei Marmi piega la Bidielle Correggio per 5-2 (doppiette di Ambrosio e Casas).

L’impresa più importante è del Galileo Follonica che riesce ad avere la meglio contro il quotato Trissino per 3-2 ritornando quindi in corsa anche per i piani alti della classifica. Risale anche la Tierre Chimica Montebello vincendo per 6-3 contro il Grosseto. Nella sfida salvezza a Scandiano il Telea Medical Sandrigo si impone per 4-3, allontanando momentaneamente la zona playout. Si ritorna in pista subito sabato con quattro derby tra cui il più interessante Valdagno-Montebello

Nel Girone A della Serie A2 l’Engas Vercelli rimane sola in testa alla classifica battendo per 8-4 il Roller Bassano con 3 gol di Perroni. Al secondo posto rimane il Thiene, pareggiando 5-5 nel derby contro il Trissino 05. Risalgono il Montecchio Precalcino, 9-2 a Pordenone, ed il Cremona 5-2 sul Novara.

Nella parte bassa della classifica il Bassano raggiunge Montebello e Modena all’ottavo posto.