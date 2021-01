A Follonica si interrompe la serie positiva dell’Hockey Trissino

HOCKEY FOLLONICA – GS HOCKEY TRISSINO 3-2 (pt 1-1)

Follonica: Barozzi, Esposto, D. Banini, F. Pagnini, Cabella, M. Pagnini, F. Banini, Montigel, Bonarelli, Menighetti Allenatore: Silva

Trissino: Catala, Joao Pinto (C), Caio, D. Gavioli, Malagoli, Garcia E, Faccin, G. Gavioli, Scuccato, Zen.

Allenatore: Resende

RETI. Pt 7’ Malagoli (T), 15’ Bonarelli (F). St 13’30 F. Pagnini su Rig (F), 19’ D. Banini su TD (F), 24’ Garcia (T)

ARBITRI: Ulderico Barbarisi e Roberto Giovine

HOCKEY PISTA – Si interrompe al Capannino la serie di cinque partite positive del GS Hockey Trissino. I blucelesti sono scivolati sul terreno di gioco del Galileo Follonica (al terzo successo casalingo), perdendo per di misura per 3-2 contro i toscani al termine di una partita tiratissima, intensa e molto agonistica, rimediando il quarto ko della stagione.

Primo tempo molto intenso e ben giocato dalle due squadre, che partono forte e si equivalgono nelle prime battute. A sbloccare il risultato, al 7’, è il solito Andrea Malagoli, che prosegue nel suo momento molto positivo andando in doppia cifra: 10 gol al suo attivo in stagione. Català chiude in un paio di opportunità sulle chance di Marco Pagnini e Montigel, ma il pareggio dei padroni di casa arriva puntuale al 15’, con il tocco sottomisura sul secondo palo di Bonarelli su perfetto assist di Marco Pagnini. Nel finale di prima frazione le due squadre non badano a tatticismi e le occasioni fioccano da una parte e dall’altra, con il portierone trissinese che abbassa la saracinesca e para tutto quello che c’era da parare nel momento di maggiore pressione offensiva dei padroni di casa.

Nei primi minuti della ripresa parte fortissimo il Follonica, a caccia del gol del vantaggio. Al 5’ cartellino blu per Malagoli, ma Català para il tiro diretto di Marco Pagnini. In power play il Follonica si guadagna pure un rigore, ma Català compie un autentico miracolo sulla conclusione di Montigel. Il Trissino al 9’30 si guadagna un tiro diretto per raggiunto limite di falli del Follonica, però Davide Gavioli non riesce a superare Barozzi che gli para per due volte la conclusione. Chi invece non sbaglia sono i padroni di casa, che al 13’30 raddoppiano e si portano per la prima volta in vantaggio nel match col rigore realizzato da capitan Federico Pagnini, non senza qualche protesta di Català per una presunta finta non rilevata dal direttore di gara. Il Trissino inizia ad attaccare a testa bassa, ma Barozzi e compagni chiudono ogni varco. Al 19’ però, il Trissino commette il decimo fallo e su tiro diretto Davide Banini mette a segno il gol del 3-1. Non demorde la squadra di Resende, che prova a rientrare in partita, e lo fa al 24’ con la strepitosa rete di Manu Garcia: 3-2. Troppo tardi però, e nonostante l’assedio finale con l’uomo di movimento in più, il pareggio non arriva.

Finisce dunque con una sconfitta la prima partita del 2021 e ora i blucelesti di Resende punteranno a riscattarsi già dal prossimo impegno, il secondo della settimana, che li vedrà nuovamente impegnati in trasferta, sabato 9 gennaio alle 20.45 sulla pista della TeamServiceCar di Monza.

La foto di copertina è di PHOTO LaraSpennacchi