Sorelle Ramonda Ipag Montecchio reagisce e va in vantaggio ma poi viene riacciuffato da Cuore di Mamma Cutrofiano

Novità tra le file della formazione titolare del Montecchio con Monaco che scende in campo come libero dal primo minuto e con Covino opposta.

PRIMO SET

E’ di Cagnin il primo punto (0-1), quindi si gioca punto a punto (3-3). C’è un primo allungo Montecchio con Battista (3-5) per poi raggiungere il +4 (4-8) e Carratù chiama il primo time out. Il S.lle Ramonda-Ipag spinge ancora giocando molto bene a muro (6-12) e Bovo mette a segno un primo tempo imprendibile (8-15). Va a terra la fast di Bartolini (13-19). Sul 16-20 coach Simone chiama time out per scongiurare la rimonta delle padrone di casa che si portano sul 21-22. Cagnin chiude il set come lo aveva aperto con un ottimo attacco (22-25).

Rimane concentrata la formazione castellana nel secondo parziale giocando testa a testa con le salentine (3-3) con Covino che sigla il sesto punto (5-6). Il Cuore di Mamma si porta avanti di tre lunghezze e coach Simone chiama time out (9-6). Continua la cavalcata delle padrone di casa, approfittando di una ricezione non sempre perfetta di Montecchio (16-9), ma Cagnin ottiene il cambio palla (10-16). Castaneda mette l’ennesima palla a terra (13-22) e Mangani, entrata per Battista, scongiura il primo set ball (24-16). Cutrofiano non perde tempo e chiude il secondo parziale 25-16.

TERZO SET

Inizia con un ace di Scacchetti il terzo set e con un attacco sulle mani del muro avversario di Covino (1-2). Quarchioni mette a segno un ace e coach Simone ferma subito il gioco (7-5). Accorcia le distanze Bartolini con un ace (10-8) e un muro di Scacchetti-Bovo ottiene il pareggio (10-10). Bartolini si ripete con un altro ace (10-11) e il set prosegue punto a punto (14-14). Le salentine si portano a +4 (20-16) e portano a casa il terzo set 25-18.

QUARTO SET

Bovo si dimostra nuovamente imperiale a muro (0-2) e un ace di Bartolini costringe Carratù al time out (0-4). Montecchio mostra un buon gioco, ma il Cuore di Mamma si riporta sotto ottenendo il pareggio 8-8 per poi andare in vantaggio 15-13. Quarchioni mette sotto pressione la ricezione delle castellane (20-15). Sul 22-16 entra Rosso per Scacchetti che insieme a Bartolini ottiene punto (22-17). Il Cuore di Mamma chiude il quarto parziale 25-18 aggiudicandosi la gara 3-1.

Il commento della gara di mister Simone:

“Dopo la prestazione di Macerata ho chiesto alle ragazze di mostrare un po’ di carattere e devo dire che hanno risposto prontamente. I nostri limiti tecnici si sono fatti ancora vedere, ma a livello caratteriale mi sono piaciute. Si sono viste buone cose, anche la risposta di Monaco alla sua prima partita da libero e sono felice della sua prestazione come anche di quella di Covino, che hanno dimostrato grinta e voglia. La squadra in generale si è dimostrata più ordinata soprattutto in difesa. Il rammarico è quello di non aver giocato così due giorni fa perché forse saremo tornati a casa da questa cinque giorni di trasferta un po’ più felici e forse anche con qualche punto in più in classifica”.