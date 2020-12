Hockey Valdagno vince a Monza, è in testa alla classifica e si qualifica per le final eight di Coppa Italia

HOCKEY PISTA MASCHILE SERIE A – Altre due partite al cardiopalma hanno chiuso il programma di un intenso dicembre. Le due favorite sulla carta si aggiudicano i recuperi, entrambe soffrendo tantissimo ma riuscendo alla distanza ad avere la meglio contro due formazioni agguerrite che hanno sfiorato il pareggio.

Il Why Sport Valdagno è la nuova capolista solitaria con 25 punti. Vittoria 3.2 a Biassono, firmata dal porto-angolano Centeno a soli 7 minuti dalla fine, dopo che il Monza era riuscito a pareggiare (2-2) a metà del secondo tempo.

Anche l’Amatori Lodi a sette minuti dalla sirena finale riesce a dare il colpo di reni aggiudicandosi la seconda posizione solitaria. A firmarla è il capitano Illuzzi, la sua quindicesima rete del campionato dietro solo ad Ambrosio; Il Grosseto aveva pareggiato i conti all’inizio della ripresa dopo essere andato in doppio vantaggio ad inizio gara. Poi il rientro di Torner con doppietta e Mendez firmavano anche il vantaggio.

Con questi due risultati abbiamo anche le prime tre qualificate alla Final Eight di Coppa Italia: Valdagno, Lodi e Sarzana. Ad un passo anche Forte dei Marmi e Trissino a cui mancano solo un punto per il biglietto aritmetico. Più incerti gli altri tre biglietti a cui tutti possono ancora ambire, tranne l’ultimo Breganze.

Tra una settimana tutti in pista per la 13esima (e terz’ultima giornata del girone di andata, le altre due in recupero saranno giocate il 13 ed il 27 gennaio) dove spiccano le attesissime Lodi-Bassano e Follonica-Trissino, mentre in diretta televisiva ci sarà Scandiano-Sandrigo, scontro diretto per la salvezza

L’occasione da parte della redazione FISR di Hockey su Pista nel ringraziare per averci seguito in quest’anno così turbolento ed augurare a tutti un buon nuovo anno 2021.

CAMPIONATO SERIE A1 – RECUPERI 5a GIORNATA – NOTE TECNICHE

Mercoledì 30 dicembre 2020 – ore 20:45 – PalaBiassono di Biassono (MB)

TEAMSERVICECAR MONZA – WHY SPORT VALDAGNO = 2-3 (1-2, 1-1)

TeamServiceCar: Zampoli, Lazzarotto, Borgo, Galimberti, Nadini – Zucchetti (C), Ardit, Lanaro, Tognacca, Agliati – All. Colamaria

Why Sport: Sgaria B, De Oro, Cocco (C), Centeno, Brendolin – Piroli, Mir M, Zordan, Burtini, Fongaro – All. Mir D

Marcatori: 1t: 3’54” Nadini (tir.dir), (M), 14’56” Centeno (V), 17’53” Cocco (V), – 2t: 12’34” Zucchetti (M), 17’54” Centeno (V)

Espulsioni: 1t: 3’52” De Oro (2′) (V) – 2t: 9’27” Brendolin (2′) (V)

Arbitri: Alessandro Eccelsi di Novara e Matteo Fermi di Piacenza

Mercoledì 30 dicembre 2020 – ore 20:45 – PalaMercurio di Grosseto

EDILFOX GROSSETO – AMATORI WASKEN LODI = 3-4 (2-3, 1-1)

Edilfox: Saitta, Saavedra (C), Rodriguez, Paghi S, D’Anna – Fantozzi, Buralli, Battaglia, Bardini, Bruni – All. Paghi F

Amatori: Grimalt, Illuzzi (C), Mendez, Compagno, Torner – Cinquini, Gori M, Gori A, Monticelli, Porchera – All. Bresciani

Marcatori: 1t: 0’14” Paghi S (G), 2’25” D’Anna (G), 5’58” Torner (L), 13’50” Mendez (L), 22’20” Torner (L) – 2t: 3’42” Saavedra (G), 17’30” Illuzzi (L)

Espulsioni: nessuna

Arbitri: Matteo Galoppi di Follonica (GR) e Roberto Toti di Salerno

CAMPIONATO SERIE A1 – RECUPERO 5a GIORNATA – MARTEDI’ 29 DICEMBRE 2020

MARTEDI’ 29 DICEMBRE 2020 – ORE 20:45 – GSH TRISSINO x LANARO BREGANZE = 9-3

MARTEDI’ 29 DICEMBRE 2020 – ORE 20:45 – TIERRE CHIMICA MONTEBELLO x ROLLER HOCKEY SCANDIANO = 5-4

MARTEDI’ 29 DICEMBRE 2020 – ORE 20:45 – GALILEO FOLLONICA x GDS IMPIANTI FORTE DEI MARMI = 4-4

MERCOLEDI’ 30 DICEMBRE 2020 – ORE 20:45 – EDILFOX GROSSETO x AMATORI WASKEN LODI = 3-4

MERCOLEDI’ 30 DICEMBRE 2020 – ORE 20:45 – TEAMSERVICECAR MONZA x WHY SPORT VALDAGNO = 2-3

