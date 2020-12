Sorelle Ramonda Ipag Montecchio perde in trasferta a Macerata: domani vincere a Cutrofiano

VOLLEY FEMMINILE SERIE A2 – Recupero ieri per le ragazze del Sorelle Ramonda Ipag della gara valevole per la nona giornata d’andata nel campo avversario di Macerata.

PRIMO SET

E’ Battista ad aprire le danze per Montecchio (0-1), ma le padrone di casa si portano in vantaggio 3-4. Cagnin ritrova il pareggio (5-5) ma è nuovamente vantaggio Macerata sull’11-9. E’ ancora Cagnin a riagguantare la parità sul 13-13 e quindi il Sorelle Ramonda passa in vantaggio con un ace di Scacchetti 13-14. Sul 13-15 coach Paniconi chiama time out che porta buoni frutti con un break di quattro punti per la Cbf Balducci (17-15). Una fast vincente di Bartolini porta le castellane a -1 (19-20) ma il set continua punto a punto fino al 23-23. Sul 24-23 coach Simone chiama time out ma Macerata chiude subito il set 25-23.

SECONDO SET

Comincia all’insegna della parità il secondo parziale (3-3) fino al primo allungo delle padrone di casa che si portano 7-4, costringendo mister Simone ad interrompere il gioco. Qualche problema in ricezione per Montecchio porta il punteggio sul 10-5, ma Bovo recupera il servizio con un bel primo tempo (10-6). Continua a macinare punti Macerata (15-9) e Covino entra in campo al posto di Mangani. Sul 16-9 entra Canton per Battista ed è proprio la nuova entrata a mettere palla a terra (16-10). La Cbf Balducci prende il largo (20-12). Montecchio prova a rifarsi sotto con un buon servizio di Bartolini (21-15) e con un attacco di Covino da zona due (22-17), ma le maceratesi chiudono anche il secondo parziale 25-19.

TERZO SET

Anche la terza frazione di gioco inizia sul filo della parità (6-6) che si protrae fino al 10-10. E’ un testa a testa, ma Macerata allunga sul 13-10. Cerca di rimanere attaccata al set Montecchio con Battista che mette palla a terra (19-17), ma le padrone di casa difendono bene e mantengono il vantaggio 21-19. Cagnin porta la sua formazione a -1 (22-21) ed entra Rosso per Scacchetti. E’ match ball per Macerata e coach Simone chiama time out, ma la cbf Macerata chiude set e partita 25-21.

Commenta così la gara Clarissa Covino: “Per noi è l’ennesima sconfitta purtroppo. Io sono entrata a gara cominciata è ho cercato di fare del mio meglio e mi dispiace che questo non sia bastato a cambiare rotta alla partita. Ora dobbiamo resettare tutto e pensare alla prossima partita che sarà solo tra due giorni e sarebbe bello riuscire a far vedere in campo quello che facciamo in allenamento senza mai tirarci indietro”.

TABELLINO

CBF Balducci Macerata – Ramonda Ipag Montecchio, 3- 0

CBF BALDUCCI MACERATA: Pomili, Martinelli 5, Usberti, Giubilato, Ranieri, Pirro 10, Lipska 22, Peretti 2, Mancini 7, Maruotti 12, Rita, Galletti, Sopranzetti, Bisconti. All.: Paniconi

RAMONDA IPAG MONTECCHIO: Bovo 8, Bartolini 6, Scacchetti 1, Battista 8, Mangani , Cagnin 13, Monaco, Canton 1, Imperiali (L), Brandi , Covino 5, Rosso. All.: Simone.

Arbitri: A. Dell’Orso, A. Somansino

Parziali: 25-23; 25-19; 25-21

Note: Durata set: 24’, 22’, 23’; totale 1.09’. Macerata: battute sbagliate 13, vincenti 5, muri 5. Montecchio: battute sbagliate 6, vincenti 2, muri 3. Ricezione: Macerata 68%, Montecchio 48%. Attacco: Macerata 43%, Montecchio 38%.

