Per Tramarossa sabato a Padova il derby con la Virtus che chiude il 2020

BASKET MASCHILE – SERIE B – Sabato 19 dicembre, alle ore 18, al palazzetto di Rubano, la Tramarossa Vicenza scenderà in campo contro la Virtus Padova per la quarta giornata di campionato. I biancorossi, al momento in testa alla classifica, cercheranno di fare il colpaccio contro la quotata formazione patavina, in un derby che si preannuncia ad alta intensità e dalle forti emozioni. Un successo manterrebbe Vicenza in testa alla classifica e permetterebbe di arrivare alla pausa forti di un ottimo punteggio in classifica.

Padova però è un osso duro e negli ultimi anni i derby non hanno arriso ai biancorossi: i precedenti parlano di tre vittorie biancorosse contro sette neroverdi, le ultime quattro consecutive. Va detto però, che l’ultima vittoria in gare ufficiali è stata della Tramarossa, quando due mesi fa i ragazzi di Ciocca ebbero la meglio della Virtus di Rubini.

La Virtus ha iniziato il campionato con una vittoria (ottenuta contro Cividale del Friuli) e una sconfitta (patita contro San Vendemiano), mentre la settimana scorsa i neroverdi non sono scesi in campo a causa dei tanti casi di Covid-19 riscontrati nell’Unione Padova.

L’organico dei padovani è solido e competitivo, un gruppo rodato da diverse stagioni. Nel reparto lunghi, che potrebbe essere privo di Michele Ferrari (vittima di uno stiramento), non mancano le alternative, con Corrado Bianconi e Ivan Morgillo che stanno viaggiando in doppia cifra abbondante e che sotto i tabelloni sanno farsi valere a rimbalzo. In cabina di regia ci sarà Francesco De Nicolao, mentre nel ruolo di guarda ci sarà Pietro Bocconcelli, ad oggi il miglior realizzatore in campionato della Virtus. In ala dovrebbe partire uno tra Rizzi e il capitano Schiavon, attenzione anche a Barbon e Pellicano, in uscita dalla panchina.