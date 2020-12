All’Odegar sabato la Migross Asiago ospita il Renon (Rittner Buam) – Diretta video e radio

HOCKEY GHIACCIO – L’appuntamento è per domani, sabato 19 dicembre alle ore 19, per un classico dell’hockey Italiano: l’Asiago se la dovrà vedere con i Rittner Buam, squadra che negli ultimi anni si è proposta come la più ambiziosa delle avversarie.

Come per tutti i match di questa stagione sarà possibile seguire live i Leoni sia in streaming, al link https://valcome.tv/feed/ahl, che in radiocronaca su Radio Asiago FM 107.7 o su www.radioasiago.it.

I Giallo Rossi arrivano da un pareggio amaro all’Olimpico di Cortina, che consegna i 3 punti, dell’ultimo atto del girone Return2Play, agli Ampezzani. Questa fase della stagione non è stata fortunata per gli Stellati, che chiudono con 0 sul tabellino della classifica di questa formula andata e ritorno, voluta per gestire l’inzio di Campionato limitando le trasferte internazionali.

Molto diversa l’efficacia dell’Asiago nei classici incontri che valgono 3 punti, su 8 partite disputate sono arrivate 7 vittorie ed una sola sconfitta, che risale a fine Ottobre sul ghiaccio di Vipiteno. Nel match disputato a Cortina hanno pesato anche le assenze dei due fratelli Marchetti, McParland e Vankus.

La situazione più complicata è quella di Vankus, che dovrà osservare uno stop di qualche settimana, McParland dovrebbe recuperare in tempi più rapidi, ma sarà ancora assente domani sera, mentre è previsto il ritorno in campo di Michele e Stefano Marchetti.

La formazione di Collalbo, dopo un inizio stentato, ha trovato un buon ritmo, vincendo le ultime 3 partite. Nell’ultima vittoriosa trasferta a Fassa, ha presentato l’ultimo acquisto, il Finlandese Uusivirta, difensore con spiccate doti offensive, tanto da mettere a segno 46 punti in 43 incontri disputati nella scorsa stagione in AlpsHL.

Il Renon è guidato in attacco dal duo Sharp – S. Kostner, che condividono il ruolo di Top Scorer con 17 punti. Da segnalare anche l’inserimento a Roster del giovanissimo portiere Canadese Cavallin, chiamato a sostituire Fink che ha interrotto la stagione.

I Leoni non devono farsi scappare l’occasione, tra le mura amiche, di muovere la classifica, ma dovranno mettere sul ghiaccio una prestazione solida per opporsi con successo all’entusiasmo dei Rittner Buam.

Classifica AlpsHL: RBJ pt. 29 (11 partite); PUS pt. 26 (9); HKO pt. 24 (7); JES pt. 20 (6); EHC pt. 20 (9); ASH pt. 19 (8); ECB pt. 19 (8); VEU pt. 17 (6); SGC pt. 15 (7); KEC pt. 15 (8); GHE pt. 14 (9); RIT pt. 14 (7); FAS pt. 13 (7); WSV pt. 10 (8); KA2 pt. 4 (6); SWL pt. 2 (10)

