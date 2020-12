Ultimo turno di A2 dell’anno, Thiene e Vercelli all’attacco della vetta

HOCKEY PISTA – SERIE A2 – Ultimo turno del Campionato di Serie A2 dell’anno 2020 ma i recuperi continueranno fino a mercoledì prima della breve sosta fino ad inizio gennaio. Sono due le partite sospese del nono turno, Roller Bassano-Modena e Trissino 05-Seregno.

Con la capolista Roller Bassano in pausa fino al nuovo anno, Thiene e Vercelli, seconde in classifica, hanno la possibilità con una vittoria di agganciare la vetta, visti i tre punti di distanza.

La squadra di Thiella ospita il terz’ultimo Novara, mentre il team di De Rinaldis riceve al PalaPregnolato l’ultimo Bassano.

Cremona-Pordenone sono alla ricerca della continuità in un campionato che le vede già protagoniste per i posti vicini ai playoff, mentre nel posticipo domenicale, il Montecchio Precalcino è ospite dell’arcigno Montebello, un derby non così facile.

Nel girone B stasera si è giocata Prato-Sarzana terminata con un spumeggiante 6-6, dove i rossoneri hanno recuperato ben tre reti nella ripresa, anche se la classifica non aiuta nessuna delle due, se non confermare la media classifica. Lo stesso Prato ritornerà in pista già sabato ancora al PalaRogai ed ospiterà l’imbattuta Viareggio per cercare di fermare la sua corsa indisturbata.

I lunigiani, invece, cercheranno di lottare ad armi pari con il Blue Factor Castiglione, ancora al secondo posto insieme al Roller Matera, che invece ospiterà il SGS Servizi Forte dei Marmi che dopo 2 mesi di gioco ha partecipato ad una sola gara. Gli stessi versiliesi lunedì sera incontreranno, sempre a Matera, la HP del nuovo tecnico Santochirico.

AFP Giovinazzo contro Camaiore promette tanti gol, ma i pugliesi sono chiamati ad una prova convincente per togliere lo zero dalla classifica soprattutto dopo il divorzio consensuale con coach Marzella.

Si ritorna in pista il 4 gennaio con HP Matera contro Viareggio, ma l’ultima gara dell’anno si giocherà tra Bassano e Novara valida come recupero della 3a giornata.

Eventuali aggiornamenti sulla situazione delle gare consultare il sito di riferimento

Nella foto di Chiara Tugnolo, il capitano dell’Engas Vercelli Marco Motaran contro il capitano del Trissino 05 Alberto Peripolli

TROVI SPORTvicentino anche sui socialnetwork: AD OGNUNO IL SUO SOCIAL