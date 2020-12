La Piccola Sanremo si corre a fine estate 2021, intento UC Sovizzo rinnova le cariche

CICLISMO U23 – E’ stata una stagione molto diversa dalle altre per gli appassionati delle due ruote e anche per lo staff dell’Uc Sovizzo che ha dovuto rinunciare all’allestimento delle proprie tradizionali manifestazioni e che in questi giorni è stato colpito anche dal lutto per la perdita dello storico presidente Renato Finetti.

Si tratta di una grande perdita per la società vicentina e per tutto il mondo del pedale perchè con Finetti se ne va un personaggio che molto aveva fatto per la promozione del ciclismo e per il paese di Sovizzo: un valore riconosciuto anche dal Coni che gli aveva assegnato nel 2012 la Stella di Bronzo al Merito Sportivo e dall’amministrazione comunale di Sovizzo che quest’anno lo aveva insignito del premio “Podio 2019” per l’impegno sportivo e sociale nell’aver portato all’interno delle scuole l’importanza del corretto uso della bicicletta nelle nostre strade.

“La prematura dipartita di Renato è stata una forte scossa per tutta la nostra associazione ma, come ci ha sempre insegnato lui, bisogna andare avanti nonostante tutto e mai fermarsi” ha ricordato Andrea Cozza nel corso dell’ultimo saluto a Renato Finetti.

Ripartire senza Finetti e dopo uno stop così lungo non sarà facile ma a Sovizzo (Vi) si guarda al 2021 con la speranza che il nuovo anno possa portare buone notizie: “Voglio ringraziare l’Amministrazione Comunale di Sovizzo e la Regione Veneto che sono state sensibili e ci hanno permesso di aiutare i piccoli commercianti e le aziende del nostro territorio azzerando il loro impegno economico e andando a coprire le spese che già avevamo sostenuto per la stagione 2020” ha ribadito il presidente Andrea Cozza.

“Alla luce della non facile situazione che sta attraversando il nostro Paese abbiamo deciso di riproporre la 54^ edizione della Piccola Sanremo nella prossima stagione ma a fine estate. Si tratterà di una prima volta assoluta nella storia della nostra classica ma è una decisione inevitabile perché, al momento, non è pensabile assumere impegni così onerosi per l’inizio della primavera”.

Una decisione a cui ha fatto seguito la richiesta presentata dall’Uc Sovizzo alla Struttura Tecnica della FCI per trovare una nuova sistemazione all’interno del calendario nazionale riservato agli Under 23.

La Piccola Sanremo, attualmente, sarà l’unica manifestazione che si metterà in cantiere per il prossimo anno. Per quanto riguarda la Teenagers Sovizzo e la gincana con educazione stradale è stato deciso di sospenderle per un anno, vista l’importante e impegnativa stagione 2021 che si andrà ad affrontare.

Intanto l’assemblea dei soci dell’Uc Sovizzo tornerà a riunirsi nel mese di Febbraio 2021 per ufficializzare il rinnovo delle cariche dopo il già annunciato ritiro dall’attività dirigenziale, per motivi personali, del presidente uscente.

“In questi anni abbiamo raggiunto grandi risultati grazie alla dedizione e passione con cui tutto il direttivo si è adoperato, creando con l’aiuto dei soci una grande famiglia dove non c’è mai stato un primo e un ultimo, ma solo una squadra affiatata nel raggiungere gli obiettivi della promozione dello sport e del nostro territorio. Percorsi raggiunti solo grazie alla fiducia e disponibilità di tutti i nostri sponsor, delle amministrazioni locali e della Regione Veneto, dalle forze dell’ordine, da tutti i movieri e collaboratori che hanno sempre assicurato la sicurezza degli atleti in gara” ha sottolineato Andrea Cozza.

“Per impegni personali purtroppo, come già comunicato, dovrò abbandonare la guida dell’Uc Sovizzo. E’ una scelta per me molto difficile, visti i miei 18 anni di presenza, ma ho la certezza che lascerò in buone mani il lavoro svolto fino ad oggi” ha concluso il numero uno della società berica.

Photo Credits Riccardo Scanferla

TROVI SPORTvicentino anche sui socialnetwork: AD OGNUNO IL SUO SOCIAL