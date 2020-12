L’Arzignano Valchiampo domenica a Sedico contro l’Union San Giorgio

CALCIO SERIE D – E’ grande la voglia di proseguire sulla strada intrapresa nelle ultime settimane in casa FC Arzignano Valchiampo. La squadra di Giuseppe Bianchini, infatti, è in serie positiva da tre gare, e soprattutto è reduce da due vittorie di fila, a Feltre e in casa con il Cartigliano. Proprio il successo nel derby ha permesso ai giallocelesti di brindare alla prima vittoria casalinga stagionale, sfatando un ennesimo tabù.

Il calendario pre natalizio prevede ora che i Bigolin e soci siano impegnati nuovamente in trasferta domenica pomeriggio alle 14.30 allo Stadio Comunale di Sedico, tana dell’Union San Giorgio Sedico.

Partita ricca di insidie per i giallocelesti, che affronteranno una squadra fortemente intenzionata a vincere per risalire la china. Ma di fronte si troverà un Arzignano determinato a vendere cara la pelle.

L’Arzignano, infatti, occupa in questo momento la quindicesima posizione della classifica, con 9 punti in 9 partite, frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. 8 gol fatti, 8 quelli subiti. I giallocelesti finora mentre in trasferta hanno collezionato 1 vittoria (Feltre), 1 pareggio (Trento), e 2 sconfitte (Caldiero e Chioggia), mentre al Dal Molin hanno collezionato 1 vittoria (Cartigliano), 2 pareggi (Adriese e Virtus Bolzano), e 2 sconfitte (Este e Belluno). L’Union San Giorgio Sedico, invece, è al diciassettesimo posto a quota 5 punti in 7 partite: bilancio di 1 vittoria, 2 pareggi e 4 sconfitte. 8 gol fatti, 11 quelli subiti. In casa i dolomitici hanno collezionato 1 vittoria (Ambrosiana), 2 ko (Belluno, Campodarsego), mentre in trasferta 2 pareggi (Este, Chions), 2 ko (Delta Porto Tolle, Cjarlins Muzane). La partita si giocherà come da regolamento a porte chiuse, e stavolta non potrà essere trasmessa in diretta streaming, ma i tifosi giallocelesti potranno trovare la Diretta Scritta sulla Pagina Facebook “FC Arzignano Valchiampo”.

