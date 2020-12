Nel volley potrebbero riprendere gli allenamenti della serie C: si attende aggiornamento CONI

La Fipav Nazionale stabilisce l’immediata possibilità della ripresa degli allenamenti per serie C, campionati nazionali di categoria, beach e sitting volley.

La ripresa delle attività sarà possibile solo dopo che CONI e CIP avranno aggiornato i rispettivi elenchi.

Nota Federale del 16 dicembre 2020

La Federazione Italiana Pallavolo, prendendo atto di quanto pubblicato nuovamente sul sito del CONI nell’elenco di eventi e competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale (disponibile qui https://bit.ly/2Kw4TSe ) che di fatto modifica quanto precedentemente riportato sullo stesso sito del CONI,, per il(disponibile qui https://bit.ly/3r4OftI ).

La ripresa delle attività sarà comunque possibile solo dopo che il CONI e il CIP avranno aggiornato i rispettivi elenchi sulla base della comunicazione già inviata in data odierna dalla stessa FIPAV.

La decisione, assunta dopo la Giunta straordinaria riunitasi nel pomeriggio di ieri (16 dicembre 2020), è stata presa con il chiaro intento di non danneggiare ulteriormente le società appartenenti a tali categorie e affiliate alla Federazione Italiana Pallavolo che, come da comunicazione ufficiale del 5 dicembre (disponibile qui https://bit.ly/2LDay9L ), erano state costrette, in base al DPCM del 3 dicembre, a bloccare la propria attività.