Per Luca Rigoldi -1 alla difesa del titolo europeo contro Yafai

PUGILATO – Partito il conto alla rovescia, cresce l’attesa per il ritorno sul ring di Luca Rigoldi che giovedì 17 dicembre, nella grande notte della boxe, all’Allianz Cloud di Milano, difenderà il titolo europeo dei Supergallo contro l’inglese Gamal Yafai.

Oggi si è svolta all’hotel Raffaello in Viale Certosa 108 a Milano la cerimonia del peso dei

pugili che combatteranno nella manifestazione organizzata da Opi Since 82-Matchroom-DAZN e trasmessa in diretta dal servizio streaming alle 19.15.

Questi i pesi ufficiali:

Luca Rigoldi (campione): 55,150 kg

Gamal Yafai: 55,050 kg