Coronavirus: il Comune di Vicenza stanzia nuovi fondi per aiutare lo sport

Una variazione di bilancio per quasi 800 mila euro è stata approvata dalla Giunta comunale che ha così deciso come impiegare la nuova tranche di aiuti destinati dal Governo per l’emergenza Coronavirus al Comune di Vicenza con il decreto dell’11 novembre.

“In linea con quanto già indicato dal consiglio comunale – ha spiegato l’assessore al bilancio Simona Siotto – anche questi fondi, come i 2 milioni e 200 mila euro già distribuiti nelle scorse settimane, andranno ad incrementare le iniziative di sostegno nei settori del sociale, dell’istruzione, della cultura e dello sport”.

Nel dettaglio, 92 mila euro saranno destinati al fondo per aiutare le famiglie che usufruiscono dei servizi educativi comunali, 243 mila euro quello per i servizi sociali, 279 mila euro per i progetti per sostenere l’ambito sportivo, 35 mila per le attività culturali, 50 mila per la sicurezza e il degrado, infine 100 mila serviranno per potenziare l’accesso ai servizi digitali.