L’Arzignano dà il benvenuto a Circio e saluta Cucchiararo

CALCIO SERIE D – Un arrivo e una partenza in casa Arzignano Valchiampo.

Il volto nuovo é quello di Alberto Circio, giovane e promettente portiere, nato a Cuorgnè il 3 giugno 2000.

Dopo aver iniziato il suo percorso nella Pro Donero, è passato alle giovanili del Torino dove è arrivato fino all’Under 19. Tornato nel 2018/19 alla Pro Donero in Serie D, gioca 13 partite di cui 8 da titolare.

La stagione successiva passa alla Palmese, dove disputa 2 gare da titolare prima di trasferirsi a dicembre alla Caronnese (bilancio di 7 presenze, tutte da titolare). Nella corrente stagione era stato tesserato dal Sona Calcio, da cui arriva in gialloceleste.

Ad Alberto tutto il Consiglio di Amministrazione e la società tutta danno il benvenuto ad Arzignano.

Per un giocatore che arriva uno se ne va: si tratta di Antonio Cucchiararo, che la società del presidente Lino Chilese ringrazia per la professionalità dimostrata in questi mesi in gialloceleste.