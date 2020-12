Marcello Mezzasalma riconfermato alla guida dei fischietti bassanesi

Si è svolta lunedì 14 dicembre l’Assemblea Ordinaria ed elettiva della Sezione di Bassano del Grappa, in modalità digitale dalla piattaforma Sinfonia4you a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia da COVID-19.

A partire dalle 19:30, sono iniziate le procedure di accreditamento per opera dell’ufficio di Presidenza, con al vertice l’arbitro effettivo Riccardo De Martino, che ha coordinato i lavori ai fini della verifica della regolarità dell’Assemblea con il supporto dell’ impeccabile infrastruttura tecnologica predisposta dal collega Filippo Mattesco.

Il Presidente uscente Marcello Mezzasalma, ha iniziato con l’esposizione della dettagliata relazione tecnica e associativa della Stagione 2019-2020, caratterizzata dalla fine di febbraio dalle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria. Lo stesso ha proseguito con l’illustrazione della relazione finanziaria esplicitando le differenze tra il bilancio preventivo e quello risultato a consuntivo.

Successivamente è stato il turno del Presidente del Collegio dei Revisori sezionali uscente, Roberto Zanchetta esporre a sua volta la Relazione amministrativa e contabile relativa al 2019 e ringraziare i colleghi Revisori uscenti, Leopoldo Zuanelli Brambilla e Stefano Alessandro Baggio.

A seguire la votazione con il 94% delle preferenze e con il 6% di astensioni che ha riconfermato per il secondo mandato Marcello Mezzasalma come Presidente di Sezione: segno che il suo lavoro è stato ben apprezzato dagli associati che, nel segno della continuità, hanno riposto nuovamente fiducia in lui.

Sono risultati invece eletti come Delegato sezionale Gaetano Zenere e come Revisori dei Conti Mauro Bontorin e Girolamo Berti.

Molto soddisfatto per l’attestazione di stima ricevuta dagli associati, il Presidente Mezzasalma a seguito della rielezione si è così espresso: “Il lavoro svolto dal sottoscritto e da tutti i membri del Consiglio Direttivo è stato apprezzato dagli associati che mi hanno voluto riconfermare la fiducia al fine di proseguire con le attività iniziate nella stagione sportiva 2016-2017. La responsabilità è ora ancora maggiore e si trasforma in grande motivazione per supportare gli associati e per fare crescere la Sezione di Bassano del Grappa. Continueremo ad utilizzare la tecnologia per rimanere in contatto e una volta terminata l’emergenza causata dalla Pandemia da COVID-19 riprenderemo con maggiore vigore e slancio tutte le attività formative, atletiche e associative che hanno rappresentato questo quadriennio olimpico”.