Sorelle Ramonda Ipag Montecchio parte bene, ma poi cede al Martignacco

ITAS CITTA’ FIERA MARTIGNACCO – SORELLE RAMONDA IPAG MONTECCHIO 3-1

(23-25 25-20 25-20 25-19)

ITAS CITTA’ FIERA MARTIGNACCO: Carraro 2, Fiorio 16, Rucli 13, Smirnova 20, Rossetto 14, Tonello 5, Scognamillo (L), Cerruto, Cortella. Non entrate: Sangoi, Pascucci (L), Modestino, Braida. All. Gazzotti. SORELLE RAMONDA IPAG MONTECCHIO: Cagnin 15, Bovo 13, Mangani 6, Battista 19, Bartolini 10, Scacchetti 3, Imperiali (L), Covino 1, Canton. Non entrate: Rosso, Monaco, Brandi. All. Simone.

ARBITRI: Jacobacci, Giglio. NOTE – Durata set: 25′, 25′, 23′, 25′; Tot: 98′.

La foto di copertina é di Giacomo Lodolo

