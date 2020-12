AS Vicenza a Crema chiude in parità 49-49, ma all’overtime si impongono le padrone di casa

BASKET FEMMINILE – SERIE A2 – Si sapeva che sarebbe stato un match difficile e proibitivo quello giocato questa sera a Crema per le atlete di Claudio Rebellato: ma AS Vicenza ha tirato fuori tutta la grinta che ha ed è riuscita a mettere sotto Parking Graf nel secondo e nel terzo quarto dopo aver tenuto testa alle padrone di casa nel primo quarto. Nella quarta frazione di gioco le atlete di Crema sono state costrette a recuperare punti, ma le vicentine le hanno tenute a bada chiudendo in parità 49-49.

Nell’overtime Vicenza è andata pure in vantaggio ma alla fine le padrone di casa hanno avuto la meglio.

TABELLINO

Parking Graf Crema – A.S. Vicenza 59 – 56 (17-15, 24-27, 35-41, 49-49, 59-56)

PARKING GRAF CREMA: Melchiori* 15 (4/9, 2/4), Nori* 14 (5/16 da 2), Gatti* 7 (0/3, 2/6), Zagni, Capoferri, Radaelli NE, Caccialanza 8 (0/1, 2/7), Cerri 2 (0/1 da 2), Parmesani NE, Rizzi* 5 (0/2, 1/5), Pappalardo* 8 (2/9, 1/2), Guerrini NE

Allenatore: Giuliano Stabile, vice Giulia Gatti.

Tiri da 2: 11/42 – Tiri da 3: 8/26 – Tiri Liberi: 13/19 – Rimbalzi: 36 13+23 (Nori 10) – Assist: 9 (Melchiori 2) – Palle Recuperate: 11 (Gatti 5) – Palle Perse: 10 (Squadra 2)

A.S. VICENZA: Monaco* 4 (0/2, 1/2), Grazian NE, Lazzaro 4 (2/5 da 2), Priante NE, Mioni, Gobbo* 14 (6/10 da 2), Villarruel* 9 (4/9, 0/3), Colabello 4 (2/4, 0/1), Vella* 4 (2/8, 0/2), Tibè* 4 (2/2 da 2), Sartore NE, Tagliapietra 13 (4/7, 1/2)

Allenatore: Claudio Rebellato, vice Paolo Zordan.

Tiri da 2: 22/47 – Tiri da 3: 2/10 – Tiri Liberi: 6/8 – Rimbalzi: 48 10+38 (Tibè 11) – Assist: 4 (Monaco 1) – Palle Recuperate: 7 (Lazzaro 2) – Palle Perse: 25 (Squadra 5) – Cinque Falli: Tibè

Arbitri: Farneti S., Curreli M.

