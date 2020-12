L’Arzignano Valchiampo “raddoppia” nel derby con il Cartigliano: decidono le reti di Calì e Altinier

L’Arzignano Valchiampo riesce a dare continuità al successo di Feltre della settimana scorsa, vince per 2-0 il derby col Cartigliano, e torna a vincere al Dal Molin per la prima volta in stagione. Un successo meritato e fortemente voluto dagli uomini di Bianchini, che hanno messo in campo grinta, determinazione e tanta voglia di vincere, al cospetto di un avversario volitivo, ottimamente messo in campo e mai domo, come da previsioni.

SCELTE – Mister Bianchini deve rinunciare ad Antoniazzi in mediana, al suo posto gioca Rossi, con Pettinà come terzino sinistro. In difesa, assieme a quest’ultimo, davanti ad Enzo giocano Pasqualino, Cuccato e Bigolin. In mezzo al campo Sammarco e Forte con Rossi, mentre in avanti Valenti è libero di svariare alle spalle di Lisai e Calì.

PRIMO TEMPO – Il derby inizia su binari di un sostanziale equilibrio, con l’Arzignano a fare la partita e il Cartigliano ad agire di rimessa. Il primo brivido lo fa correre il Cartigliano al 17’, con il tiro di Mattioli alto di poco. Al 22’ occasionissima per l’Arzignano, con il palo di Forte su assist di Valenti. Le due squadre si equivalgono, ma l’equilibrio viene rotto da Calì al 41’: assist illuminante di un ispiratissimo Valenti per l’inserimento dell’ex giocatore del Campodarsego, che si presenta a tu per tu con Bogdanic e lo supera con un tocco morbido sul primo palo. Purtroppo, però, proprio allo scadere, l’attaccante deve uscire per un problema muscolare.

RIPRESA – Si va alla ripresa, e il Cartigliano prova a tornare in partita: al 3’ conclusione di Ronzani fuori misura. Al 4’ colpo di testa del neo entrato Altinier su cross di Valenti. Dopo una chance per il Cartigliano all’8’ con Marchesini, al 9’ arriva il raddoppio dei padroni di casa: inserimento e cross del solito Valenti, spizzata di Lisai e deviazione vincente di Altinier. La reazione del Cartigliano è affidata a Mattioli, al 13’ con un colpo di testa su cui Enzo vigila. Escono Sammarco (infortunato) e Valenti, entrano Casini e Maury, quest’ultimo all’esordio stagionale. Al 30’ tentativo al volo di Romagna fuori misura, mentre nel finale è il neo entrato Borges a creare un paio di grattacapi alla difesa ospite.

TESTA AL SEDICO – Finisce dunque con la seconda vittoria stagionale, la prima in casa, per i giallocelesti, che ora torneranno a lavorare, intensamente, per preparare nel migliore dei modi la prossima partita, valida per la decima giornata di andata, domenica prossima alle 14.30 in trasferta sul campo del San Giorgio Sedico. In casa si tornerà a giocare invece mercoledì 23 dicembre, alle 14.30, contro il Campodarsego.

IL TABELLINO

FC ARZIGNANO VALCHIAMPO – CARTIGLIANO 2-0 (pt 1-0)

FC ARZIGNANO VALCHIAMPO: Enzo, Pasqualino, Rossi, Cuccato, Valenti (st 25’ Maury), Forte, Calì (st 1’ Altinier), Lisai (st 34’ Leite Borges), Sammarco (st 21’ Casini), Bigolin, Pettinà. All Bianchini. A disposizione: Cucchiararo, Roverato, Doda, Cavaliere, Trentin

CARTIGLIANO: Bogdanic, Pregnolato, Bagnara (st 15’ Gobbetti), Marchesan (st 9’ Romagna), Murataj (st 40’ Nichele), Buson, Ronzani, Pellizzer (st 42’ Boudraa), Di Gennaro, Mattioli, Camparmò (st 11’ Michelon). All Ferronato. A disposizione: Nicoletti, Mariuz, Costa, Minuzzo.

ARBITRO: Simone Gavini di Aprilia. ASSISTENTI: Giuseppe Minutoli di Messina e Andrea Carracciu di Parma

RETI. Pt 41’ Calì (A). St 9’ Altinier (A)

NOTE. Partita a porte chiuse. Espulsi: st 45’ Pelizzer (CA) dalla panchina. Ammoniti: Sammarco, Murataj, Pregnolato, Pellizzer, Pasqualino, Bigolin. Angoli: 4-2. Recupero: pt 1’; st 4’.