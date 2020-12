Migross Asiago vince a Canazei: Frei castiga i Falcons all’overtime!

HOCKEY GHIACCIO – ALPS HOCKEY LEAGUE — SERIE A – La Migross Supermercati Asiago Hockey vince all’overtime contro i Fassa Falcon ad Alba di Canazei con il risultato di 1-2.

Mattila deve fare i conti con diverse defezioni, infatti, oltre ai già noti Marchetti S., Olivero, Tessari A. e Vankus, si aggiunge anche Michele Marchetti con un infortunio dell’ultimo minuto. Nel corso della partita si aggiungeranno McParland (fuori dal secondo tempo in poi) e Stevan (penalità partita)

Il primo tempo finisce a reti bianche, poche occasioni da un lato e dall’altro. Nel secondo tempo il Fassa può giocare in powerplay dopo 5 minuti per una penalità fischiata a Gellert, ma la difesa Giallorossa rischia poco o niente e ne esce indenne. Al 9’ gli Stellati passano a condurre: conclusione dalla blu di Casetti sulla quale si avventa Tessari che riesce a deviare il disco in rete per lo 0-1. A quattro minuti dal termine del tempo Stevan carica irregolarmente Felicetti e viene penalizzato dalla quaterna arbitrale con una penalità partita.

I Falcons, però, in 5 minuti di superiorità riescono a costruire poco e l’Asiago sopravvive.

Gli uomini di Mattila vanno vicini al colpo del K.O. in un paio di occasioni ma Ljung tiene a galla i suoi. A due minuti dal termine del match, Ginnetti viene penalizzato per un colpo di bastone e i Falcons pareggiano con una botta dalla blu di Hermansson.

OVERTIME

Si va all’overtime. L’Asiago tiene il pallino del gioco per tutto il tempo supplementare, fino a 30 secondi dal termine, quando Gellert imbecca Frei, che salta il portiere avversario e deposita il disco in rete che vale i due punti.

La Migross Supermercati Asiago conquista altri due importanti punti e continua a volare in solitaria in vetta alla classifica della Serie A.

FORMAZIONI

Formazione Fassa: Ljung (Feliceti M.), Iori, Eastman, Tedesco, Trottner, Caletti, Costantin, Deluca, Kustatscher, Felicetti L., Pace, Schiavone, Spimpolo, Hofer, Defrancesco, Rossi, Biondi, Hermansson, Castlunger, Mizzi.

Formazione Asiago: Vallini (Rigoni), Forte F., Mantenuto, McParland, Dal Sasso, Tessari, Miglioranzi, Stevan, Casetti, Frei, Ginnetti, Zampieri, Forte M., Parini, Lievore, Gellert, Rosa, Magnabosco.

