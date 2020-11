Giovedì sera all’Odegar il primo derby veneto tra Migross Asiago e Cortina

Giovedì 26 novembre, con inizio alle ore 19.30, andrà in scena il primo derby veneto della stagione, valido come gara di andata dell’ultimo turno del girone Return2Play, che assegnerà i 3 punti solo dopo i 120 minuti. Di fronte i padroni di casa della Migross Supermercati Asiago e il Cortina.

I Giallo Rossi sono in cerca di continuità, dopo qualche battuta d’arresto hanno trovato 2 vittorie consecutive, contro Fassa e Vipiteno. Il derby è l’ultima occasione per non chiudere a 0 punti il girone che mette in palio i 3 punti per il vincitore al termine di un doppio confronto. Ricordiamo che gli Stellati sono risultati sconfitti con Fassa e Gardena. Anche nell’ultima vittoria, con il Vipiteno, l’Asiago ha concesso all’avversario di recuperare il doppio svantaggio, subendo 2 goal in 3 minuti. Proprio questi minuti di calo di concentrazione, che concedono spazio agli avversari, sono apparentemente l’attuale tallone d’Achille dei Campioni d’Italia. Il roster a disposizione di coach Mattila conta qualche assenza, S. Marchetti, A. tessari ed Olivero sono fuori dai giochi, mentre è ancora in dubbio la presenza di Dal Sasso.

Gli Ampezzani si presentano all’Odegar spinti da un buon inizio stagione, sono risultati vincenti in 5 patite su 8 disputate. Nel girone Return2Play hanno raccolto un solo punto, quindi le motivazioni degli Scoiattoli per invertire la tendenza sono molto alte. L’inserimento in organico dei due ex Chad e Phil Pietroniro sta avendo un grande impatto sul Cortina, soprattutto Phil si è inserito immediatamente risultando attualmente il Top Scorer, con 6 goal in 8 match.

Un derby che si preannuncia molto combattuto, ricco di motivi d’interesse che va assolutamente seguito live, attraverso i canali a disposizione dei tifosi (streaming e radio).