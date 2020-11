Stop alla violenza sulle donne: attivo il servizio di ascolto creato da OTB Foundation

“Non avere paura, non sei sola: diciamo insieme MAI PIU’ alla violenza sulle donne”

A dirlo in un video anche i giocatori del LR Vicenza e il loro allenatore Mimmo Di Carlo scesi in campo per sostenere MAI PIU’, il servizio di emergenza di OTB Foundation attivo h24 nel territorio vicentino e dedicato alle donne in difficoltà.

Un servizio di ascolto che garantisce riservatezza e offre gratuitamente anche assistenza legale e psicologica alle donne che vogliono conoscere i propri diritti o che hanno bisogno di tutela e protezione, con la collaborazione di Casa Sichem e Woman For Freedom.

Chiama il numero 0424 525065, non sei sola