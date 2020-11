“Che ne sanno i 2000”: Elena Vella di AS Vicenza di basket ne sa eccome! [VIDEO]

BASKET FEMMINILE – SERIE A2 – Il cartellino di Elena Vella è stato acquisito da AS Vicenza nell’agosto scorso. Classe 2000, alta cm 175, è andata a ricoprire il ruolo di play-guardia (il ruolo di regista). Nata ad Erice (Trapani), la ventenne giocatrice siciliana può vantare un palmares sorprendente per la sua giovane età.

Dopo aver mosso i primi passi a Priolo, approda alla Stella Azzurra e poi a Latina in serie B nel 2015-16.

Quindi il grande salto: per due campionati 2016-18 gioca a Battipaglia con esordio da sedicenne nel prestigioso palco della A1.

Gli ultimi due anni ha militato nel Delser Udine, avversaria dell’A.S.Vicenza.

UN BEL CURRICULUM ANCHE IN NAZIONALE GIOVANILE

Elena Vella annovera un curriculum davvero cospicuo nelle file delle nazionali giovanili.

Esordisce in maglia azzura nell’under 15 al Trofeo dell’Amicizia. Poi conquista la medaglia di bronzo agli Europei under 16 in Portogallo; con l’under 17 partecipa ai Mondiali vincendo una prestigiosa medaglia d’argento a Saragozza.

Ha giocato anche in nazionale under 18 agli Europei di Udine, collezionando in tutto 18 presenze.

Realizza a Pordenone da vincente contro la Russia il suo massimo bottino: 10 punti!

A Battipaglia inoltre ha vinto lo scudetto di categoria con l’under 20 ed è arrivata seconda con l’under 18.

Lo scorso anno a Udine è stata in campo per 21 partite con il 32% da due e 27% da tre; 59 % nei tiri liberi per 119 rimbalzi.

Studentessa, ha frequentato il liceo scientifico e ora è iscritta all’Università al terzo anno di Psicologia.