Alberto Battistolli “corre” sul podio al Tuscan Rewind

Al Tuscan Rewind terzo posto assoluto per Alberto Battistolli e Simone Scattolin su Skoda Fabia R5 protagonisti di una gara in crescendo. Il giovane pilota vicentino, che fa parte del programma federale ACI Team Italia, ha conquistato il podio nell’ultima prova cronometrata, quando Giandomenico Basso, vincitore nel 2019 e in vantaggio di sei secondi, é stato costretto al ritiro per la rottura di una ruota.

Il successo é andato ad un altro giovane, il ventenne boliviano Marco Bulacia, in coppia con l’argentino Marcelo Der Ohannesian: secondo il varesino Andrea Crugnola navigato da Pietro Ometto su Citroën C3 R5. Questo risultato gli ha permesso di conquistare il titolo di campione italiano.