SR Ipag Montecchio Maggiore in campo con Megabox Volley Vallefoglia

VOLLEY FEMMINILE SERIE A2 – Dopo due turni di stop a causa di alcune positività, il Sorelle Ramonda-Ipag torna in campo domenica 22 novembre 2020 alle ore 17 (a porte chiuse) per affrontare il Megabox Volley Vallefoglia, dell’ex Alice Pamio.

Queste le dichiarazioni di coach Alessio Simone:

“Questa settimana ci siamo allenati poco e quindi spenderemo i prossimi giorni per cercare di entrare in una forma accettabile per la gara di domenica. Per ciò che riguarda loro sappiamo che sono una squadra compatta e molto forte che viaggia in una parte altissima della classifica. Vengono da una brutta sconfitta e quindi sicuramente avranno voglia di rifarsi e di riprendere il loro cammino. Da loro abbiamo giocato tutto sommato una buona partita, perdendo anche lì due set ai vantaggi e, onestamente, speriamo di mettere in campo qualcosa in più di quanto fatto all’andata. E’ ovvio che la settimana non è stata delle migliori (ma forse sarebbe meglio dire che è il periodo che non è dei migliori), ma siamo tutti nella stessa barca quindi oggettivamente non ci sono scusanti. Ci proveremo e cercheremo di partire con grinta”.

