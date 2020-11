Il 29° Rally Città di Schio decisivo per assegnare il Trofeo ACI Vicenza

È alle porte l’ultimo importante atto del Trofeo Rally ACI Vicenza che si avvia a concludere la seconda edizione con l’imminente Rally Città di Schio, tornato alla ribalta dopo un anno di oblio e pronto ad assegnare ai contendenti, punti importanti visto anche il coefficiente 1,5.

Sono ben trentaquattro gli iscritti al trofeo, suddivisi in venti piloti e quattordici copiloti. Tutti presenti i primi sei piloti dell’assoluta che si giocheranno il titolo di quest’edizione portata a termine nonostante le variazioni dovute all’emergenza sanitaria ancora in corso e le conseguenti restrizioni.

Occhi puntati su Alessandro Battaglin e Selena Pagliarini che a Schio correranno nuovamente con la Peugeot 208 R5, forti delle vittorie ottenute a Scorzè e a Bassano: per entrambi il margine sul primo degli inseguitori è notevole ma sicuramente cercheranno, oltre ai punti, un ulteriore risultato di prestigio. Attualmente secondo tra i piloti Giovanni Toffano è nuovamente al via con la Peugeot 207 e dovrà difendersi dagli attacchi di Andrea Dal Ponte su Renault Clio Williams e di Manuel Sossella che punterà al bottino pieno con la Skoda Fabia R5. Tra i navigatori il successo è praticamente nelle mani di Selena Pagliarini che, oltre al vantaggio cospicuo, non ha nessuno degli inseguitori iscritto alla gara.

Se le due classifiche assolute hanno il verdetto quasi confermato, diversa è la situazione soprattutto nelle classi con diversi conduttori in gioco e, ribadendo il maggior coefficiente assegnato, numerose sono le possibilità di ribaltamenti o conferme. Tutto dipenderà dagli esiti delle sei prove speciali sulle quali i contendenti si sfideranno nella giornata di sabato 14 novembre.

Il Rally Città di Schio, organizzato da Power Stage, partirà dal PalaRomare alle 8.01 e sempre nello stesso luogo avrà termine a partire dalle 19. Due le prove speciali da ripetere: Monte di Malo e Santa Caterina. (la foto di copertina è di Fotovideomax)