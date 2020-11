La proposta: dedicare il palasport di Vicenza ad Antonio Concato – Il Sindaco in VIDEO

Il Sindaco di Vicenza prenderà in considerazione la proposta lanciata dal general manager di AS Vicenza, Roberto Pellizzaro, di dedicare il palasport di via Carlo Goldoni allo storico presidente di AS Vicenza, Antonio Concato mancato oltre un anno fa, ma che dedicò 60 anni della sua vita alla società sportiva. Un uomo appassionato di pallacanestro che fece crescere la società del basket femminile di Vicenza fino a farle vincere i suoi primi titoli (Recoaro e Portorico) e a portarla ai momenti di gloria degli anni ’80 con gli sponsor Zolu e Primigi …

Una proposta dirompente e sicuramente motivata perché Antonio Concato è stato un dirigente sportivo che ha fatto sviluppare lo sport e una disciplina, il basket, nella città berica fino alle vette delle coppe europee. Sono 12 gli scudetti dagli anni ’60 in poi, 5 le coppe europee e una coppa Ronchetti, più 14 titoli giovanili nella pallacanestro femminile.

La società vicentina è la realtà cestistica femminile più titolata d’Italia. E grande merito va ad Antonio Concato! Tutto ciò non va dimenticato: questo in sintesi il discorso del GM Pellizzaro che ricordiamo è autore di un libro che racconta Concato e l’AS Vicenza.

Oggi al palasport berico c’era anche il primo cittadino Francesco Rucco: la finalità dell’incontro con la stampa era quella di lanciare l’appello al mondo imprenditoriale della città e della provincia per trovare un nuovi mecenati e sponsor ma soprattutto un nuovo “main sponsor”, un marchio da avvicinare al nome della società e da piazzare sulle maglie.

L’amministrazione comunale è vicina ad AS Vicenza, la sostiene più che può, e il sindaco prenderà in considerazione seriamente la possibilità di dedicare il palasport alla persona di Antonio Concato.

Ecco le dichiarazioni in VIDEO di Francesco Rucco Sindaco di Vicenza …

ALTRA NOTIZIA SULLO STESSO ARGOMENTO ED EVENTO