Scuderia Palladio Historic con un quintetto al Revival Valpantena

Ultimi bagliori di questa particolare stagione sportiva anche per la Scuderia Palladio Historic che si prepara ad affrontare una delle gare più attese e celebrate: il Revival Rally Club Valpantena, giunto alla sua diciottesima edizione.

Seppur in versione ridotta rispetto alla tradizione, la regolarità sport veronese propone un ricco elenco degli iscritti nel quale spiccano anche i nomi dei cinque equipaggi portacolori della Palladio Historic che cercheranno quel risultato prestigioso che possa portare lustro alla scuderia vicentina.

Scorrendo l’elenco, il primo equipaggio del “gatto col casco” è quello formato da Gianluigi Falcone ed Erika Balboni su Toyota Celica ST185 in livrea ufficiale “Castrol”. Seguono Ezio Franchini e Gabriella Coato su Peugeot 205 GTI e con una vettura analoga saranno al via Daniele Carcereri e Claudio Norbiato. Tocca poi a Renato e Nico Pellizzari con l’Opel Kadett GT e chiudono il quintetto Mauro Argenti e Roberta Amorosa su Porsche 911 T.

La gara si svolgerà tutta nella giornata di sabato 14 novembre con partenza ed arrivo a Grezzana (VR): otto le prove cronometrate in programma.

In contemporanea al Valpantena si correrà l’edizione 2020 del Rally Città di Schio, per sole auto moderne. Tra gli iscritti anche Andrea Sassolino e Andrea Dal Maso su Renault Clio Williams Gruppo N e una menzione anche per Giulio Nodari che, dopo la positiva esperienza al recente Trofeo AC Como, risale sulla Skoda Fabia al fianco di Manuel Sossella.