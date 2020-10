Rinviata la gara dell’Arzignano contro il Feltre causa COVID

FC Arzignano Valchiampo comunica che un proprio tesserato è risultato positivo al test molecolare rapido cui si è sottoposto.

Il tesserato è già in isolamento e sta seguendo le disposizioni delle autorità sanitarie.

La società ha sospeso in via precauzionale le attività della prima squadra e ha prontamente comunicato la positività del proprio tesserato alla Lega Nazionale Dilettanti e all’ASL competente, attenendosi alle indicazioni ricevute e restando a disposizione per il conseguente iter.

Conseguentemente la partita Union Feltre – Arzignano valida come Sesta Giornata di Andata del Campionato di Serie D è stata rinviata su disposizione della LND.

La data del recupero è stata fissata per Mercoledì 18 Novembre 2020 alle ore 14.30.