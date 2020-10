Mc Control Diavoli Vicenza, primi in classifica, sabato a Piacenza

HOCKEY IN LINE – SERIE A – I Diavoli tornano in pista sabato 24 ottobre a Piacenza, inizio gara alle 20.30. I biancorossi arrivano dalla vittoria della scorsa settimana a Monleale e da una settimana senza turno infrasettimanale. Non saranno ancora al completo, ma saranno sicuramente pronti ad affrontare questa nuova sfida.

I vicentini si trovano a guidare la classifica con 21 punti, ma una gara in più rispetto ai rivali del Milano (rinviata la gara Milano e Real Torino), e devono continuare il cammino con la massima concentrazione e determinazione, mentre i padroni di casa chiudono la classifica a zero punti e faranno di tutto per conquistare i primi fra le mura di casa.

LA SITUAZIONE NELL’ANALISI DI COACH ANGELO ROFFO

“La squadra sta bene, questa settimana abbiamo fatto allenamento il martedì, come non capitava da tempo viste le gare infrasettimanali, e abbiamo lavorato molto bene, si sono impegnati tutti con gran ritmo e abbiamo fatto un ottimo lavoro – ha spiegato l’allenatore dei biancorossi, Angelo Roffo. – Sono contento quindi della squadra.

Per quanto riguarda Piacenza, secondo me è una trasferta difficile. Non conosco il campo perché non ci ho mai giocato, ma i ragazzi mi dicono che la pista è abbastanza diversa con le piastrelle, ma è un fatto relativo perché il campo è lo stesso per entrambe le squadre.

Noi abbiamo necessità di fare punti, quindi giocheremo per farli il prima possibile contro chiunque. Certo gli avversari vorranno fare punti anche loro, sono affamati, quindi sarà per forza una partita complicata e difficile, nella quale dovremo entrare in campo concentrati e con il massimo rispetto per l’avversario.

Non è la classifica a fare il risultato e le partite bisogna giocarle, sarà il campo a decidere e dipenderà da come noi giochiamo. Noi scenderemo in pista senza nessun rilassamento, dando il cento per cento come dobbiamo fare sempre, perché quando non lo facciamo poi soffriamo”.

