Campionati Giovanili Nazionali di hockey su ghiaccio sospesi con effetto immediato fino al prossimo 15 novembre

La Federazione Italiana Sport del Ghiaccio comunica che tutti i Campionati Giovanili Nazionali di hockey su ghiaccio – Junior League Under 19, U17, U15, U13 – sono sospesi con effetto immediato fino al prossimo 15 novembre.

Vista la situazione epidemiologica legata al Covid-19, per la salvaguardia degli atleti, nell’interesse delle varie società sportive, la FISG, in persona del Presidente Andrea Gios e del responsabile di settore, Tommaso Teofoli, ha ritenuto opportuno, sentito anche il parere favorevole di tutti i Comitati Regionali della stessa Federazione, di sospendere tutti i Campionati Giovanili di hockey ghiaccio.

Nonostante l’attuale momento, la Federazione s’impegna per la prossima continuazione dell’attività giovanile, di fondamentale importanza per tutto il settore. In questo senso, tutte le partite che non verranno disputate saranno recuperate nei prossimi mesi. Vista anche la cancellazione dei Mondiali IIHF, legati ai settori giovanili, si dispone di un calendario più ampio per portare a termine la stagione 2020/21.