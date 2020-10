Paolo Bedin accetta il rinvio: “Adesso vengono prima gli interessi del campionato”

Mentre in serie A arriva il 3-0 a tavolino del giudice sportivo in merito a Juventus – Napoli (con un punto di penalizzazione per i partenopei che non erano andati a Torino) non giocata causa Covid-19, Paolo Bedin, direttore generale biancorosso, accetta senza fare polemiche il rinvio della sfida tra Monza e LR Vicenza: “Prendiamo atto della decisione della Lega B di rinviare la gara di sabato contro il Monza.

Galliani ci aveva messo al corrente preventivamente della situazione venutasi a creare e della conseguente decisione di richiedere alla Lega il rinvio della partita, in virtù dell’alto numero di giocatori positivi al Covid 19.

Va valutata la straordinarietà del caso, il primo nel nostro campionato e bisogna agire con la sensibilità e equilibrio che questa tematica richiede.

Lo spirito costruttivo deve giocoforza caratterizzare i rapporti tra le società all’interno della Lega, perché ci saranno altri casi e gli interessi generali del campionato devono prevalere su quelli particolari delle singole squadre.

Per questo accettiamo la decisione e riorganizzeremo conseguentemente il nostro programma tecnico.

Sulla data del recupero stiamo parlando con la Lega ed il Monza per una soluzione condivisa”.