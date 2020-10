Il derby tra McControl Diavoli e Asiago Vipers va al Vicenza per 6 a 2 – Sabato I diavoli in trasferta a Monleale

HOCKEY IN LINE – I Diavoli si aggiudicano il derby contro Asiago Vipers con la vittoria per 6-2 e un’ottima gara, contro una buona squadra che non ha mai mollato fino alla fine.

Segnali positivi in casa Vicenza oltre al risultato: belle azioni, la giusta determinazione e il giusto approccio alla gara, la calma e la pazienza di saper attendere e sfruttare le occasioni, bene il power play (due gol su tre situazioni di superiorità) e bene anche in difesa e chiusura con un’ottima prova del portiere Michele Frigo. Di fronte i cugini altopianesi, con tanti ex e tanti stimoli e voglia di rivincita, hanno giocato, hanno pattinato, hanno saputo pareggiare dopo il primo vantaggio e tener testa ai padroni di casa, hanno avuto alcune altre buone occasioni, ma non sono riusciti a sfruttarle, grazie anche alla qualità e al carattere dei vicentini.

Continua così la striscia positiva dei biancorossi che stanno crescendo ogni gara, si stanno amalgamando e stanno facendo divertire i loro tifosi. La strada è lunga, ma le premesse sono buone.

Ora non bisogna abbassare la guardia, ma rimanere concentrati e continuare a lavorare bene e affrontare anche la prossima gara, la trasferta a Monleale, dando il massimo.

“Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile perché l’Asiago con i nuovi innesti ha creato un gruppo forte – ha dichiarato a fine derby Andrea Ustignani, difensore dei Diavoli. – Loro sono una buonissima squadra, hanno una mentalità molto forte e infatti devo dire che nel primo tempo ci hanno tenuto testa e sono stati molto bravi. Devo dire che noi stiamo girando bene, le due linee hanno iniziato a giocare un buon hockey, adesso abbiamo un altro appuntamento importante, ma bene come è andata stasera: sono entrati gol anche in power play, siamo riusciti a sfruttare le occasioni, ma sono stati bravi anche loro e faccio i complimenti all’Asiago, è stato sicuramente un buon test”.



– Personalmente come ti trovi con questo gruppo e con i nuovi innesti? Sei già andato a segno quattro volte (un gol contro Padova, due contro Cittadella e uno nel derby).

“Diciamo che mi trovo molto bene, si sta creando un bel gruppo e l’innesto degli americani e anche l’arrivo di Tom, il nostro svedese, hanno portato qualità, ma anche allegria in spogliatoio. Abbiamo fatto un buon gruppo, ci troviamo quasi sempre, usciamo, ci divertiamo. E cosa strana sto segnando, mi chiedo anch’io come mai stia segnando così tanto, però sto girando bene e mi trovo molto bene. E il gol di questa sera voglio dedicarlo a ‘Big Vergani’, il papà di un mio amico, che è mancato ieri”.



– E come squadra dove vogliono arrivare i Diavoli?

“Come squadra puntiamo a vincere tutto e penso che le qualità ci siano, dobbiamo però stare attenti perché la stagione è lunga e dobbiamo sfruttare tutte le occasioni”.

A partire da sabato 17 ottobre (inizio gara ore 20.30) sulla difficile pista di Monleale, dove i Diavoli troveranno una squadra agguerritissima, alla ricerca della prima vittoria (fino ad oggi, domani i piemontesi sono attesi a Piacenza), dopo che per ben due volte hanno perso all’overtime.

Tabellino

Mc Control Diavoli Vicenza – Asiago Vipers (3-1) 6-2

Mc Control Diavoli Vicenza: Alberti, Frigo M., Wennerstrom, Delfino, Sigmund, Centofante, Ustignani, Tabanelli, Trevisan, Roffo, Badan, Frigo N., Macdonald.

All. Angelo Roffo

Asiago Vipers:Facchinetti, Olando, Rossi, Berthod, Panozzo, Frigo Marco, Munari, Martello, Stella, Schivo, Lievore, Spiller, Chelodi, Rodeghiero, Cantele.

All. Denis Sommadossi

Arbitri: Lottaroli e Soraperra

RETI

PT: 13.02 Wennerstrom (V), 14.28 Lievore (A), 16.53 Sigmund (V), 19.24 Delfino (V) pp;

ST: 25.40 Sigmund (V) pp, 31.36 Ustignani (V), 35.49 Macdonald (V), 38.58 Schivo (A).