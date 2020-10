Enrico Tessaro presenta il 29° Rally Città di Schio

Da martedì 13 ottobre, con l’apertura ufficiale delle iscrizioni, il 29º Rally Città di Schio entra nel vivo.

“Dopo un solo anno di pausa, per motivi di cambio gestione, la nostra nuova realtà è riuscita a rimettere in calendario la gara ma soprattutto a tenerla in vita nonostante le grandi difficoltà legate alla pandemia – racconta Enrico Tessaro, presidente di Power Stage – Abbiamo creato una gara snella, sicuramente molto più “light” che in passato, ma le normative impongono questo. Tuttavia crediamo di aver tenuto forti i caratteri della tradizione di una competizione che nel Triveneto è tra le più amate. Ci aspettiamo adesioni importanti, dico che abbiamo lavorato sodo per far tornare in calendario la gara, per cui ci siamo e vogliamo che questa del 2020 sia quella della rinascita e del rilancio concreto. Per questo abbiamo necessità del sostegno di tutti, dall’appassionato al pilota, dai media alle istituzioni, agli sponsor, sempre molto importanti nell’economia di un evento. Un evento che comunque porterà beneficio all’indotto turistico del territorio stesso, con l’arrivo di molte persone al seguito della gara.