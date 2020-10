Sabato 17 ottobre il Trofeo Gianni Canova alla Rugby Arena

Torna il rugby giocato! Dopo oltre otto mesi di stop forzato a causa dell’emergenza epidemiologica il Trofeo Canova, in programma sabato 17 ottobre, con inizio alle ore 15, alla Rugby Arena di via Baracca, sarà da una parte l’occasione per ricordare Gianni Canova, indimenticato giocatore, allenatore e dirigente della Rangers Rugby Vicenza, già Ovale d’Oro FIR, dall’altra la possibilità di verificare lo stato di forma e di amalgama delle squadre a meno di un mese dall’inizio ufficiale della stagione.

La formula del triangolare prevede un girone all’italiana di sola andata con due tempi da 20 minuti per ogni incontro.

Squadre

Rugby Noceto

Il club emiliano è una realtà storica del rugby italiano. I gialloblu partecipano al girone 3 del campionato nazionale di Serie A e prima del lockdown occupavano la prima posizione del loro girone grazie a 9 vittorie e 3 sconfitte. La formazione guidata dal nuovo coach Luca Varriale ha già ritrovato il campo dopo l’amichevole di sabato scorso con il CUS Torino e tra le fila dei nocetani troviamo anche l’ex biancorosso Giovanni Cipriani.

Patavium Rugby Union

La formazione del Patavium è il frutto della sinergia tra due storiche società padovane quali Roccia Rugby Rubano e Selvazzano Rugby. La loro prima squadra partecipa al campionato nazionale di Serie B con grandi ambizioni per la stagione 2020-2021 sotto la guida dei tecnici Baraldo, Palandrani e Politeo ed il recente arrivo come coordinatore di Beppe Artuso.

Rangers Rugby Vicenza

Primo impegno ufficiale per i biancorossi di Boccalon e Faggin, dopo l’annullamento dell’amichevole prevista a Mogliano a causa di una positività Covid-19 nella rosa del Mogliano Rugby. I berici tornano alla Rugby Arena dopo 244 giorni dall’ultima partita della stagione 2019-2020 quando Torregiani e compagni superarono 36-15 il Valpolicella nella 12° giornata della Serie A.

Programma

Ore 15:00 Rugby Noceto – Patavium Rugby Union

Ore 15:50* Rugby Noceto – Rangers Rugby Vicenza

Ore 16:40* Rangers Rugby Vicenza – Patavium Rugby Union

*orari indicativi

Al termine delle partite si svolgeranno le premiazioni della miglior squadra e del miglior giocatore del Trofeo, con la graditissima partecipazione della famiglia Canova.

Pubblico

L’evento potrà essere seguito dalle tribune della Rugby Arena nel rispetto delle norme anti-Covid. Per snellire le procedure di registrazione dei presenti, è possibile prenotarsi attraverso il modulo online ed accedere alla tribuna con corsia preferenziale mostrando la email di conferma registrazione ricevuta dal modulo.

Resta poi sempre valida la registrazione di persona, all’entrata della struttura.