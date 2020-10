Domenica 4/10 al palasport col pubblico Velcofin Vicenza-Fanola San Martino, Vettori infortunata

BASKET – SERIE A2 FEMMINILE – Si parte! Finalmente quel pessimo periodo iniziato a fine febbraio scorso è terminato e si ricomincia col gioco giocato. La stagione sportiva 2020-21 vede VelcoFin InterLocks al via nel girone nord dell’A2.

Primo avversario in casa è Fanola S.Martino di Lupari, squadra di cui poco si sa se non che è il team più giovane del campionato, costituito da atlete molto interessanti e futuribili proprie del prolifico vivaio padovano.

VelcoFin arriva all’esordio caricatissima, piena di entusiasmo dopo 40 giorni di preparazione e due sole partite amichevoli disputate (causa inconvenienti dovuti alle normative sul covid): l’ultima mercoledì scorso contro S.Marco Mestre militante in serie B, terminata su punteggio di 73-45, un galoppo che non ha fatto molto testo, dato il divario tra le due contendenti.

Si intravede comunque la filosofia di coach Rebellato fatta di difesa asfissiante e tanto contropiede. La partita VelcoFin InterLocks si gioca domenica 4 ottobre alle ore 18.00 al Palazzetto dello Sport di via Goldoni a Vicenza.

GARA COL PUBBLICO

La gara è a porte aperte: per disposizioni FIP il pubblico può occupare il 25% della capienza dell’impianto e siccome il Palazzetto cittadino è omologato per 1700 persone, è evidente che non ci siano problemi per accedervi.

Vanno rispettate le norme anticovid. Mascherina al volto obbligatoria, ed alla porta d’entrata sarà misurata la temperatura e compilata l’autocertificazione. Gli arbitri sono Di Martino Vincenzo e Agnese Vincenzo.

Ed ecco la formazione alla cui guida stanno Claudio Rebellato e il suo vice Paolo Zordan.

Nu.6 Federica Monaco, la capitana cl 1993 play-guardia

Nu. 7 Marina Grazian, cl 1996 – ala

Nu.8 Maria Lazzaro, cl 1996 ala

Nu. 9 Francesca Priante, cl 2003 ala

Nu.10 Milena Mioni, cl 2001 centro

Nu.11 Claudia Gobbo cl 1998 ala-centro

Nu. 13 Giselle Villaruel, cl 1994 guardia-ala

Nu.14 Ursula Colabello, cl 1991 centro

Nu.15 Elena Vella, cl 2000 play

Nu.17 Giulia Vettori, cl 2002 play

Nu.21 Angelica Tibè, cl 1996 centro

Nu.28 Matilde Sartore, cl 2002 play-guardia.

Nu. 33 Francesca Tagliapietra, cl 1995 play-guardia

Team manager: Eleonora Zanetti

Massaggiatore: Sergio Pressanto

Addetto agli arbitri: Massimiliano Casile.

VETTORI INFORTUNATA

Notizia dell’ultima ora. Nell’ultimo allenamento si è infortunata al ginocchio Giulia Vettori. L’entità dell’inconveniente non è al momento valutabile, ma sicuramente Giulia non potrà domenica fare il suo esordio.