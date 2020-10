Ecco il Calendario di Serie A rugby 2020/2021

Ufficializzato il calendario della Serie A rugby 2020/2021, nona stagione consecutiva nella categoria per i biancorossi.

Esordio casalingo per i Rangers, l’8 novembre alla Rugby Arena, arriva il Rugby Paese, poi la trasferta a Verona e di nuovo tra le mura amiche per la sfida con Udine, prima della prima pausa stagionale. Si riprende con due trasferte, a Padova col Petrarca e poi in Polesine col Badia. Si chiude il 2020 con la gara casalinga con il Valpolicella.

A gennaio la ripartenza con una doppia sfida trevigiana: Casale in trasferta e Tarvisium in casa, intervallate da una pausa. Il girone d’andata si chiude con la visita al Valsugana. Due weekend di pausa fanno prendere fiato per un girone di ritorno tiratissimo: nove gare in undici weekend, con le uniche pause il 14 marzo ed il 4 aprile. La stagione regolare termina il 2 maggio, playoff e playout in programma nei tre weekend tra il 16 ed il 30 maggio.

Formula del Campionato

Tre gironi all’italiana da dieci squadre ciascuno. Gare di andata e ritorno tra le componenti di ciascun girone. Le prime classificate di ciascun girone accedono a una Pool-Promozione con partite di sola andata (16, 23 e 30 maggio). Ogni squadra inserita nella Pool Promozione disputa una gara interna e una esterna. La squadra classificata al primo posto della Pool Promozione è Campione d’Italia Serie A Maschile 2020/21 e promossa nel Campionato Italiano Peroni TOP10 2021/22.

Le ultime classificate di ciascun girone accedono a una Pool-Retrocessione con partite di sola andata (16, 23 e 30 maggio). Ogni squadra inserita nella Pool Retrocessione disputa una gara interna e una esterna. Retrocedono nel Campionato Italiano di Serie B 2021/22 le ultime due classificate della Pool Retrocessione.

Partecipanti

Girone 1: Cus Genova, Pro Recco Rugby, Accademia “Ivan Francescato”, I Centurioni Rugby, Rugby Parabiago, ASR Milano, Biella RC, CUS Torino, VII Rugby Torino, Amatori Rugby Alghero

Girone 2: Verona Rugby, Valsugana Rugby Padova, Argos Petrarca Padova, ASR Paese, Ruggers Tarvisium, Rugby Casale, Rangers Rugby Vicenza, Valpolicella Rugby, Amatori Badia, Rugby Udine Union

Girone 3: Rugby Noceto, Romagna RFC, Pesaro Rugby, Rugby Perugia, Rugby Club I Medicei, Cavalieri Prato Sesto, Civitavecchia Centumcellae, Rugby Napoli Afragola, UR Capitolina, Amatori Catania.

Prima giornata Campionato

Girone 1 – 8 Novembre – ore 14.30

Cus Torino v Pro Recco Rugby

Rugby Milano v Amatori Rugby Alghero

Biella Rugby v Accademia Nazionale Ivan Francescato

I Centurioni Rugby v VII Rugby Torino

Cus Genova v Rugby Parabiago

Girone 2 – 8 Novembre – ore 14.30

Rugby Casale v Valsugana R. Padova

Amatori Rugby Badia v Ruggers Tarvisium

Valpolicella R. 1974 v Verona Rugby

Rangers Rugby Vicenza v Rugby Paese

Argos Petrarca v Rugby Udine

Girone 3 – 8 Novembre – ore 14.30

Pesaro Rugby v Rugby Noceto

Cavalieri Union Prato v Romagna F.C.

Rugby Napoli Afragola v Rugby Perugia

Unione Rugby Capitolina v Amatori Rugby Catania

Civitavecchia Rugby v Toscana Aeroporti I Medice

