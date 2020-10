Baseball: il Ceppo Vicenza ai playoff con la serie C e Under 18

Serie C: Trento baseball – Il Ceppo Vicenza 13 – 2

Ultima trasferta e ultima partita per Il Cappo Vicenza che sul freddo e ventoso diamante trentino ha chiuso il campionato senza patemi affrontando la formazione locale come ordinaria amministrazione. Il Ceppo di Carlos Padilla ha così chiuso il campionato con tranquillità avendo già in tasca i playoff promozione. La partita è filata via liscia, in progressione, inning dopo inning effettuando anche numerosi cambi. Non ci sono state delle riprese eclatanti con la segnatura di tanti punti ma un crescendo. Prima 1 punto, poi altri 2 a seguire una pausa e poi ancora su fino a 6 e a 9 per finire la partita con 13 punti. Hanno lanciato un po’ tutti ma un plauso di merito va al 15enne Jacob Panek distintosi nelle 3 riprese lanciate. Ottima la prova dell’altro statunitense Lance Noon nel ruolo di ricevitore.

Campionato regolare finito ma ora ci sono i playoff e dati i tempi ristretti si faranno delle partite secche. Le 4 squadre prime classificate dei 4 gironi della Zona 2 (Veneto-TN-BZ-Friuli) si affronteranno con semifinali e finali e in 2 giornate tutto sarà concluso. Si parte subito con le semifinali domenica prossima 4 ottobre e la domenica successiva le finali. Il Ceppo Vicenza affronterà il Padova mentre il Ponzano affronterà l’Alpina Trieste. Le vincenti delle semifinali si contenderanno il 1° e 2° posto e la promozione in serie B mentre le perdenti giocheranno per la 3^ e 4^ posizione. Dopo un campionato breve ma intenso, giocato con le incognite del momento essere arrivati ai playoff per la squadra vicentina è e sarà comunque l’epilogo di un’annata che ha dato diverse soddisfazioni. L’obiettivo è ovviamente quello di vincere i playoff anche se non sarà facile perché ogni partita presenta una storia a sé. Ma la fiducia e l’autostima ci sono e sono sempre un ottimo ingrediente per agguantare dei buoni risultati. Rimane pero l’incognita meteo che potrebbe allungare i tempi di questa fase finale.

GIOVANILI

Under 18 – Finale regionale: Il Ceppo Vicenza – San Martino Junior 0 – 7

Il titolo di campione del Veneto resta alla squadra veronese che nella partita di mercoledì scorso allo stadio di baseball di via Bellini ha nettamente avuto la meglio sui vicentini de Il Ceppo.

Si sapeva che non sarebbe stato facile battere il San Martino Junior ma dopo la bella impresa della settimana precedente con la vittoria dei berici sul Rovigo la fiducia era palpabile. Invece si è assistito ad una prova a senso unico dove il Ceppo Vicenza, nonostante la voglia di segnare qualche punto non è riuscito ad andare oltre la terza base con sole due valide all’attivo (singoli di Lorenzo Chessari e Matteo Costa). I veronesi hanno ben presto preso le misure ai lanciatori vicentini succedutesi sul monte (ben 5) e li hanno colpiti sempre nei momenti più propizi. Non dobbiamo dimenticare inoltre che il San Martino Junior è la squadra campione d’Italia under 18 uscente e “ai pomari” ha dimostrato che vuole tentare di ripetersi anche quest’anno.

Con questa sconfitta il Ceppo Vicenza è costretto inoltre ad affrontare la trasferta in Lombardia per il primo concentramento dei play off che avrebbe potuto invece ospitare in caso di vittoria.

Attendiamo ora che la FIBS comunichi ufficialmente le squadre partecipanti al concentramento, sicuramente tutte affamate di vittoria. Il Ceppo dovrà farsi trovare pronto per non sprecare questa importante occasione.

Under 12 – Finale 3°/4° posto regionale: Rovigo – Vicenza Bsc 17 – 3

Nulla da fare per i ragazzi vicentini sul diamante di Rovigo. I locali hanno ben presto messo in difficoltà i vicentini che nulla hanno potuto contro l’ostica formazione polesana. Per il Vicenza Bsc quindi un 4° posto regionale da cui ripartire per il prossimo anno. Gran parte degli atleti rimarranno in questa categoria anche per il prossimo anno quindi con il lavoro e l’esperienza in più potranno sicuramente migliorarsi.

La squadra del Vicenza Bsc impegnata nella trasferta polesana era composta da: Ettore Rigon – Anna Zindoni – Andrea e Alessandro Gazzetta – Astrid Fabris – – Tommaso Panozzo – Alessio Romani – Sifan Wu – Pietro Armellin De Sisti – Marco Giaretta e Marco Giusti. Allenatori: Victor Arangure e Franco Facchin. Dirigente: Stefano Romani.

