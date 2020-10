Il LR Vicenza ha ceduto all’FC Legnago Salus, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del portiere classe 2001, Semuel Pizzignacco.

Semuel Pizzignacco, portiere classe 2001, ha difeso i pali della squadra Berretti nelle ultime due stagioni, ottenendo inoltre 14 convocazioni in panchina in Serie C con la prima squadra biancorossa. Quest’estate aveva sottoscritto il primo contratto da professionista che lo lega al club biancorosso fino al 30 giugno 2023.